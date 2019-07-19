Во Всеволожском районе начался сбор урожая

Сбор овощей скороспелых сортов начали сельхозпредприятия 47-го региона, среди них хозяйства «Приневское» и «Пригородный» Всеволожского района.

В этом году уборочная кампания стартовала на неделю раньше, чем в предыдущем. Сельхозпроизводители собрали уже 672 тонны капусты, свеклы, кабачков, зеленных культур и 48 тонн картофеля. Показатель средней урожайности овощей вырос на 40 % относительно прошлого года и составил 448 центнеров с гектара.

Кроме того, в регионе продолжается заготовка кормов. Скошено 95,8 тыс. га многолетних и силосных трав.