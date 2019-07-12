Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»

На политическом олимпе ненадолго могут засветиться многие. Однако есть небольшая когорта политиков, которым удается занять такую активную позицию, что диву даются даже депутаты с многолетним стажем. Одна из них – глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Владимировна Ковальчук, которая никогда не останавливается на достигнутых результатах.

Она интересна уже тем, что не сидит круглые сутки в кабинете, перебирая бумаги и отвечая на звонки. Ей постоянно приходится совмещать разные функции, встречаться с гражданами разных поселений, готовить материалы к советам, посещать протокольные мероприятия. Ольга Владимировна всегда старается найти ответы и предложить решения важных для района задач.

Более тридцати лет Ольга Владимировна отдала системе образования района. Заслуженный учитель РФ, она сразу после института преподавала английский язык в Бугровской школе. В 1987 году стала директором школы в п. Кузьмоловский, а десять лет спустя возглавила районный комитет по образованию. С 2013 года Ольга Ковальчук работает ректором института развития образования и занимается повышением профессионального мастерства педагогов Ленинградской области.

Главный урок, который она усвоила за время работы, – на образовании нельзя экономить. Ее многолетняя деятельность в данной сфере позволяет применять знания на районном уровне. Многие важные ориентиры, так называемые векторы развития, инновации в этой системе внедрялись именно с ее подачи. Кроме того, Ольга Ковальчук принимает активное участие в жизни Токсовского городского поселения, главой которого является вот уже пять лет. Насколько удается реализовать важные программы на «двух уровнях власти», Ольга Владимировна рассказала в пресс-клубе редакции газеты «Всеволожские вести». Вопросы задавали главный редактор Вера Туманова и журналисты Светлана Завадская и Ирэн Овсепян.

О честности и профессионализме

– Давайте поговорим об интересной тенденции, которая сложилась во Всеволожском районе. Несколько лет главой муниципального образования района становились главы сельских и городских поселений. Начиналось с Николая Орлова из Щеглово, затем эстафета перешла в Кузьмоловское городское поселение к Валерию Сластену, а после – к главе города Всеволожска Татьяне Зебоде. Сейчас Вы, представитель Токсово, возглавляете район…

– Важно отметить, что районный совет депутатов состоит из представителей всех поселений. Согласно регламенту возглавить район может каждый из депутатов второго уровня. Так что совсем необязательно, чтобы это был глава. Это не догма. Просто у нас во Всеволожском районе так сложилось…

– Связка – глава района и поселения – придаёт эффективности в работе или, наоборот, доставляет больше хлопот? В чем сложность совмещения двух столь важных функций?

– Думаю, что эти полномочия не только взаимодополняют друг друга, но и прибавляют забот. Всеволожский район очень большой, поэтому необходимо до мелочей проработать все детали, досконально изучив условия и возможности. Сегодня перед депутатами как первого, так и районного уровня стоят важные задачи, связанные с обеспечением жителей газом, водой, строительством дорог, созданием доступной комфортной среды. Необходимы четкие цели для их решения. Без знаний тут не обойтись.

Мне, как главе района, полномочия дают возможность участвовать в заседаниях правительства и одной из первых узнавать о важных программах, реализуемых на областном уровне. Известный филантроп Ротшильд сказал: кто владеет информацией, тот владеет миром. Необходимо умело использовать и применять ее, направив на повышение благосостояния жителей. Как только я узнаю о важных проектах, сразу нацеливаю на участие в них своих административных соратников в Токсово.

– Некоторые могут подумать, что это лоббирование…

– Нет, это не так. Токсово, как и другие поселения первого уровня, наравне со всеми участвует в конкурсах. Безусловно, бывают случаи, когда приходится проталкивать, продавливать и настойчиво предлагать к решению ряд вопросов. Но это чаще всего касается задач, которые решаются с моей подачи и по собственной инициативе.

– Мы, как представители СМИ, почти всегда присутствуем на заседаниях совета депутатов. Вспоминаются времена, когда они были своеобразной ареной битвы противоборствующих альянсов, импровизированным театром для демонстрации личных амбиций, а насущные проблемы отходили на второй план. В настоящее время ситуация принципиально изменилась. Скажите, как вам удается за короткое время, бывает, за полчаса, выполнить насыщенную повестку дня, принять решения?

– Опыт и профессионализм – вот залог успешной и эффективной работы. Ряд депутатов работает уже четвертый созыв – а это колоссальная ответственность перед избирателями, которые доверили им представлять свои интересы во власти. Важно и то, что за неделю до совета депутатов проходят заседания комиссий, составленных по профессиональному признаку. В спокойной, деловой обстановке прорабатываются все вопросы, а личные амбиции и театрализованные представления неуместны и никому не интересны.

Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас сложился профессиональный депутатский корпус, основополагающие принципы работы которого – открытость, требовательность и оперативность в принятии решений.

Вот, например, Надежда Константиновна Калинина, глава муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение», – она входит в комиссию по образованию. Человек честный и принципиальный, Надежда Константиновна прекрасно знает все сферы жизни Всеволожского района. Начинала она с сельского хозяйства, была на партийной работе, много лет отдала школе.

Или глава Романовского сельского поселения Сергей Владимирович Беляков, который уже второй созыв является председателем бюджетной комиссии. Он очень профессионально разбирается во всех статьях бюджета и возможных вариантах его наполнения, всегда может дать дельный совет и необходимую консультацию. Хотелось бы также отметить работу главы МО «Заневское городское поселение» Вячеслава Евгеньевича Кондратьева – он мой заместитель, но я многому у него учусь, поскольку его опыт работы в организации местного самоуправления и взаимодействии всех его структур весьма ценен и используется в подготовке каждого заседания совета депутатов. К тому же Вячеслав Евгеньевич вырос здесь, во Всеволожском районе, и является большим патриотом своей малой родины.

Один из наших старейшин – Геннадий Иванович Шорохов, глава Бугровского сельского поселения, он всегда очень принципиально подходит к решению любых вопросов, никогда не пускает дело на самотек.

Необходимо отметить главу Лесколовского сельского поселения Андрея Леонидовича Михеева – его умение работать с поступающей информацией, делать ее детальный анализ. Назову и Ларису Владимировну Кириченко – она тоже из Лесколово и знает абсолютно всё о проблемах и перспективах малого и среднего бизнеса и консультирует своих коллег.

Очень серьезно относятся к депутатской деятельности представители города Сертолово. Глава МО Сергей Васильевич Коломыцев, у которого за плечами большое военное прошлое, имеет заслуженный авторитет у своих избирателей, а большинство из них также носили на плечах погоны или до сих пор служат Родине. Вместе с Николаем Семеновичем Гайдашем они очень тщательно, спокойно и взвешенно обсуждают все вопросы, по-военному четко формулируют задачи и возможные пути их решения.

Мне очень нравится позиция Валерия Федоровича Гаркавого. Такой опыт, как у него, есть не у каждого – Валерий Федорович заступил на пост главы муниципального образования «Муринское сельское поселение» с должности командира военной части, он одновременно и хозяйственник, и стратег, и политик.

Есть ряд депутатов, которые не являются председателями комиссий, но очень активно работают в межсессионный период и могут прийти с интересными и полезными предложениями. Так, например, глава Кузьмоловского городского поселения Виктор Викторович Воронин, который в совете депутатов возглавляет фракцию партии «Единая Россия». Вместе с молодым, деловым и современным депутатом Владимиром Алексеевичем Котовым внесли существенный вклад в решение многих проблем, в том числе связанных с водоснабжением.

Нельзя не отметить Татьяну Геннадьевну Куликову, главу Дубровского городского поселения, – ее взвешенный подход к депутатской работе, где гармонично сочетаются хозяйственность и принципиальная политическая позиция, позволяет определить приоритетные направления в программе депутатской работы.

Во Всеволожском районе, наверное, мало найдется людей, не знающих Ангелину Александровну Плыгун, главу МО «Город Всеволожск». Человек горячий, не терпящий несправедливости, она одним только своим присутствием побуждает депутатов к эффективной и оперативной работе.

Партию КПРФ в совете депутатов представляет Валерий Васильевич Ожигин – личность сложная, с критическим складом характера, но его ложка дегтя при принятии того или иного решения бывает очень полезна.

Вообще, я могу долго перечислять – каждый депутат по-своему ценен, каждый вносит свой вклад в общее дело. В конце концов, людям от нас нужны решения, с которыми администрация может спокойно работать.

Острые углы Токсово

– Как решаются финансовые вопросы района и поселений?

– Задачи во всех поселениях схожи. Самый важный вопрос – это формирование бюджета. Знаете, что я поняла, работая в районе? Как правильно и рационально подходить к формированию и распределению бюджета. Этому меня научила руководитель комитета по финансам Всеволожского района Анна Геннадьевна Попова. Полученные знания я применила в Токсово.

Трудно представить, что несколько лет назад там была достаточно сложная ситуация. На все просьбы жителей звучал один ответ: «Денег нет». Теперь все изменилось. Раньше бюджет Токсовского городского поселения составлял 60 миллионов рублей. Сейчас сумма увеличилась до 200 миллионов. И это серьезное достижение.

Вы можете сказать, что такой расклад связан с ростом поступлений от налога на имущество, но я с этим не соглашусь. Мы постоянно работаем над увеличением поступлений в казну, привлекаем средства на благоустройство. Формируется бюджет также за счет финансирования программ, в которые нам удалось войти.

– Ваша работа много лет неразрывно связана с Токсовским городским поселением. Расскажите о наиболее острых углах на этой территории.

– Остановлюсь, пожалуй, на градостроительной политике. Принято решение о том, что, пока не будет создана социальная инфраструктура для потенциальных новоселов, никакого строительства не будет.

В Токсово, по разным сведениям, проживает от 7 до 10 тысяч человек – эти люди официально у нас зарегистрированы. Фактически же население составляет 150 тысяч человек. Многие из них прописаны в Петербурге, но, имея здесь капитальные дома, живут круглый год. Бюджет же рассчитывается исходя из количества официально зарегистрированных жителей, а в реальности людей в пятнадцать раз больше. Эта колоссальная разница порождает ряд серьезных проблем. В числе наиболее острых нужно отметить транспортную обеспеченность, а именно заторы и пробки на дорогах из-за огромного количества автомобилей. Не менее остро стоит вопрос, связанный с нехваткой мест в школах и детских садах.

Конечно же, необходимы современные очистные сооружения, это требует серьезнейших финансовых вложений, и планы такие у нас есть. Что-то мы уже смогли отремонтировать, что-то будет сделано в ближайшем будущем.

– Жители Токсово жалуются на мутную воду и ее низкое качество. Как будете решать вопрос?

– Вода в квартиры поступает из Кавголовского озера. В последнее время на совете депутатов мы обсуждаем вопросы передачи водовода в Леноблводоканал. По этому горячему вопросу консультируюсь со специалистами на районном уровне. Общаясь со своими коллегами на совете депутатов, я получаю практическую помощь от них.

Традиционно Токсово было рекреационной зоной, где построено множество частных одно- и двухэтажных домов. Там, где выстроены виллы, есть собственные колодцы и скважины, но в домах попроще люди испытывают серьезные неудобства из-за отсутствия воды. Проблемы с водоснабжением существуют и в Токсовской районной больнице. Существует несколько вариантов решения, и, кроме подключения к Ладожскому водоводу, затраты на который – по самым скромным подсчетам – порядка полутора миллиардов рублей, есть предложение – восстановление артезианских скважин. В результате неудачного хозяйствования они были закрыты, то есть на них не были получены лицензии, не были налажены связи с Минобороны, на чьей земле находятся эти самые скважины. А между тем объекты фактически готовы к эксплуатации и могут поставлять воду в дома. Мы уже практически пришли к достижению соглашения с военным ведомством. Поэтому, повторюсь, – пока не будут созданы современные условия для комфортного проживания людей, пока не будут решены проблемы с дорожно-транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, дальнейшее строительство на территории Токсовского городского поселения не предполагается.

С прицелом на благосостояние

– Когда в Токсово поступит голубое топливо?

– Недавно мы вошли в масштабную региональную программу по газификации Токсово. Стоимость проекта 185 миллионов рублей. Благодаря этому 1200 домов будут подключены к системе газоснабжения. Ложкой дегтя в решении газовой проблемы может стать вопрос с отсутствием лимитов на голубое топливо. Сердце кровью обливается, когда вижу, как мои соседи Евгений Васильевич Лебедев с женой, блокадницей Руфиной Николаевной до сих пор страдают из-за отсутствия газа и воды. Не могу спокойно говорить об этом… Задача – добиться того, чтобы газ пришел в каждый дом.

– Что с дорогами?

– Совместно с «Ленавтодором» мы поэтапно и планово решаем вопрос асфальтирования дорог. Так получается, что региональная автотрасса через Токсово совпадает с основной улицей поселения. По проекту здесь были заложены очень узкие пешеходные зоны. Они требуют восстановления, ведем переговоры о реконструкции с дорожниками.

– При этом Вы приложили немало сил для того, чтобы в Токсово год назад появился современный стадион …

– Проект удалось реализовать благодаря финансированию из областного бюджета. Средства в размере 70 млн рублей выделил комитет по физкультуре и спорту. В ходе строительства оказалось, что из-за неудачного расположения объекта необходимо было провести дополнительные работы. Сейчас главная задача, чтобы молодёжь могла пользоваться стадионом.

Для этого нужно ликвидировать условности, которые существуют. Образовательные учреждения работают в рамках антитеррористических мероприятий с очень сложной степенью защиты. Поэтому Росгвардия и прокуратура рекомендуют держать закрытыми эти объекты. Районная администрация совместно с комитетом по образованию уже разработали механизм допуска местных жителей на стадион при соблюдении ряда условий.

– А что с Токсовской природоохранной зоной?

– В Токсово уже создана особо охраняемая природная территория. С жителями активно обсуждается программа сохранения природной самобытности, лесов, озер Токсово и окрестностей. Под охрану государства планируется взять еще один участок у Кавголовского озера. Строительство на нем будет запрещено. Там проложат дорожки, проведут освещение трасс, появятся легкие конструкции, раздевалки. Губернатор идею одобрил. Нам нужно сохранить природу Токсово для будущих поколений.

– В Токсово много домовладений…

– Как я уже сказала, большинство жителей прописано в Петербурге и налоги платят в Северной столице. При этом они убеждены, что строить детские сады, ремонтировать дороги и вывозить мусор обязаны власти Токсово.

– В последнее время много говорят об амбициозном проекте по воссозданию международного лыжного марафона в Токсово? Что нужно, чтобы очередной грандиозный проект не стал прожектом?

– Токсовский лыжный марафон имеет давнюю историю. На протяжении последних лет он проводился силами общественных организаций. Сейчас ситуация изменилась. Курирует проведение марафона правительство области, лично заместитель председателя правительства Дмитрий Ялов. Нашлись предприятия и люди, заинтересованные в продвижении этой идеи. Многим спортсменам за сезон необходимо пройти определенное количество марафонов. Они могут приехать на состязания в Токсово. Загвоздка в том, что некоторые спортивные базы построены еще в СССР. Они дышат на ладан. Вдохнуть вторую жизнь в амбициозные проекты по восстановлению былого потенциала пытается Дмитрий Ялов. Но пока в самом приличном состоянии находится база Университета физкультуры и спорта им. Лесгафта.

– Как получилось, что Вы написали письмо министру обороны Сергею Шойгу?

– Меня очень волнует строительство дороги между северной частью Токсово и г. Всеволожском. Например, для того чтобы доехать на лечение во Всеволожскую КМБ, необходимо обогнуть Петербург и потратить три часа. А порой стоит вопрос жизни и смерти, когда дорога каждая секунда…

Есть путь через полигон, если по нему проложить дорогу в 13 километров, можно быстро «домчаться» до райцентра. Об этом я и написала министру обороны.

– Не боялись, что «снимут погоны»?

– Так у меня их нет, поэтому я не боюсь обращаться в вышестоящие инстанции. Несколько лет назад написала письмо в Госдуму. Тогда мы выступали с идеей построить спортивный центр на участке между Токсово и Кузьмолово, планировали, что появится «Алабино 2». К сожалению, пока он так и остался на бумаге… Но уверена – это небезнадежная идея, и мы придем к её осуществлению.

Экология или политика?

– В последнее время в различных СМИ постоянно возникает тема застройки озерных берегов в Токсово, сохранения озер в целом – насколько серьезна эта проблема, и существует ли она вообще? Чего здесь больше – экологии или политики?

– Правда, как всегда, посередине, причем у каждого она своя. Лет десять назад, а может, и более, сложилась ситуация, когда на застройку берегов соответствующие органы выдавали разрешение достаточно легко – разумеется, там оговаривалось определенное количество метров непосредственно от воды. К моменту прихода к власти нашего совета депутатов значительная часть берегов уже была застроена. Понятно, что у жителей это вызывает недовольство.

Но есть в этой шумихе и политическая составляющая – буквально «по свистку», внезапно организовывается флешмоб во главе с ангажированными «экологами», бригада «активистов» спиливает заборы на берегу, которые якобы мешают проходу к воде, а мне задают вопрос: готовы ли вы принять участие в этой благородной акции? Всегда готова, – отвечаю я, – но только в том случае, если рядом будут стоять пристав с решением суда в руках и прокурорская команда. То есть очевидна политическая провокация, а борьба за экологию здесь прикрытием служит.

Конечно, берега должны быть доступны, это общенародная собственность. Но я глубоко убеждена в том, что за берегами должен быть четкий контроль и уход. Свободные берега токсовских озер настолько захламлены, что невозможно ни один участок оборудовать под общедоступный пляж в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В летний период приезжает огромное количество машин, до поздней ночи гремит музыка, люди отдыхают, как умеют, а после их отъезда у воды остаются горы мусора.

С одной стороны, свободные берега превращены в авгиевы конюшни, которые требуют геракловых усилий для очистки от залежей мусора. С другой, мы наблюдаем «войну хижин и дворцов», когда богатые люди построили дома и хотят оградить себя от неблагоустроенного и часто недоброжелательного окружения.

Цивилизованная форма использования берегов – это одна из задач, которая должна быть предложена властью. Возможно, именно мы выступим инициаторами создания региональной программы, например, «Комфортная водная среда» или «Общедоступный пляж».

– Благоустройство территории – важный показатель социального благополучия населения. Есть ли у вас планы вступить в областную программу «Комфортная городская среда»?

– Да, разумеется. Собственно, мы уже проводим серьезные мероприятия по благоустройству. В настоящее время из местного бюджета зарезервированы 23 миллиона на строительство детских и спортивных площадок, пешеходных и велосипедных дорожек, перечень объектов обсуждался с жителями. Сейчас уже прошли конкурсы, определены подрядчики, проведена ревизия имеющихся объектов благоустройства.

Несколько слов хочу сказать о беспорядочной торговле возле железнодорожной станции. К сожалению, своими силами справиться с проблемой мы не смогли. Полномочия по распоряжению этим земельным участком переданы району, и я надеюсь, что с помощью работающих в районной администрации профессионалов мы сможем решить земельные вопросы, и на этом месте появится цивилизованный торговый центр.

– Начинается выборная кампания. Не секрет, что в слуги народа нередко стремятся те, кто мечтает стать хозяевами жизни. Что же все-таки получает избранный депутат?

– Депутат получает колоссальную ответственность. Целый ряд проблем и задач ставят перед ним избиратели, решения которых они вправе требовать. Как бонус – он получает беспрепятственный проход во все инстанции, поскольку у него есть мандат депутата, но это вовсе не означает, что он всегда найдет там адекватные ответы.

– Все-таки коснемся вопроса, который на слуху у многих местных жителей. Почему у Вас возникло желание привести священника из православного храма и освятить Токсово, которому так не везет на глав администраций?

– Объясню, почему так происходит. Все из-за того, что некоторые люди, которые приходят к власти, пытаются в первую очередь реализовать личные амбиции. Из-за этого и возникают уголовные дела, аресты… Эти чиновники не пытаются помочь нуждающимся. Думаю, что любой успех складывается из небольших свершений. Например, если мне удалось провести воду или починить забор жителям, – это уже достижение. За пять лет я провела больше 120 приемов, были и горячие линии, по следам которых пыталась помочь конкретным гражданам.

Знаете, это проблема не только Токсово. Вот возьмем Прямую линию президента. Первому человеку в государстве задают вопросы, которые должны решаться на местном уровне. Думаю, что у чиновников на местах должна быть высокая степень ответственности. Депутаты не могут вмешиваться в административно-хозяйственную деятельность. «Крутить гайки» – не наша компетенция. К сожалению, практика показывает, что иногда нанятые чиновники безответственно подходят к своим обязанностям, когда самосознание дает сбой и возникают разные неприятности.

– Вы самодостаточная женщина, имеющая высокое реноме в обществе. А приходится о чем-то сожалеть?

– Есть такое. К сожалению, мне до сих пор не удалось решить вопрос с эффективным использованием здания бывшего детского дома в Дубровке. И это – как заноза в душе! Затягивается вопрос с Домом культуры в Токсово, нам обещал помощь губернатор, готов и проект, и участок выделен. Жители как одну из основных проблем обозначают плохое состояние отделения почтовой связи и Сбербанка у нас в Токсово.

– Ольга Владимировна, наверняка Вы нередко слышите вопрос: а зачем Вам, профессору, доктору наук и ректору уважаемого института, нужна депутатская работа, отнимающая немало времени и столько физических и душевных сил?

– Меня угораздило родиться под знаком Марса, по натуре я – воин. И потом, я выросла в такое время, когда понятия ответственности, долга и чести были неотъемлемой частью воспитания достойного человека.

Полагаю, что судьбой мне предназначено жить активно для других. Скажу больше – мне полезно делиться собственной энергией, я чувствую прилив сил, когда удается сделать нужное обществу дело или просто помочь конкретному человеку.

Фото Антона ЛЯПИНА