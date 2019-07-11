Правительство Ленинградской области поддержит депрессивные районы субсидиями

Ленинградская область развивает депрессивные районы. Об этом заявил сегодня, 11 июля, на открытии Всероссийского дня поля губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

– У нас есть территории, где очень мало населения, и люди уезжают в другие районы, – сказал Александр Дрозденко. – Несмотря на то что Ленинградская область добилась успехов в сфере АПК, четыре из восемнадцати районов остаются депрессивными. Поэтому принята простая программа, согласно которой всем желающим выделяется 10 гектаров земли и подъемные в размере трех миллионов рублей. Если семья успешно работает, тогда размер субсидий достигает 20 млн руб. Уже первые десять семей в Ленинградской области получили наделы и финансирование. Это семьи из Петербурга, Вологды, Псковской области. Думаю, что проект состоится. В следующем году на конкурс будет выставлено 60 участков.

Ирэн ОВСЕПЯН