Дмитрий Патрушев: к 2024 году Россия увеличит экспорт продукции АПК вдвое

Экспорт сельскохозяйственной продукции в России увеличится к 2024 году вдвое и составит около 45 млрд долларов. Об этом сегодня, 11 июля, на открытии Всероссийского дня поля заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, успехов удалось достичь благодаря специальным условиям, которые создали для нас западные партнеры, вынудив ввести ограничения.

– В течение пяти лет мы находимся в режиме экономических санкций, – говорит глава Минсельхоза. – Работая в режиме импортозамещения, мы наладили выпуск практически всей номенклатуры товаров. Сегодня Россия выстраивает в сфере АПК экспортоориентированное производство. Осенью будет составлена дорожная карта по продвижению региональных брендов.

Отметим, что на официальном открытии мероприятия лучшие сельчане получили Почетные грамоты от Президента РФ. Отличившиеся на сельской ниве аграрии были также награждены Министерством сельского хозяйства. Всего Всероссийский день поля в первый день открытия собрал более восьми тысяч человек.

Ирэн ОВСЕПЯН