В Энколово разыграют 5,5 миллиона рублей на соревнованиях по конному спорту

В конноспортивном клубе «Дерби» в деревне Энколово с 5 по 7 июля пройдет Международный турнир по конкуру CSI 2*-W, этап Кубка Мира «Открытый Кубок Губернатора Ленинградской области». Общий призовой фонд соревнований составляет 5 438 000 рублей.

В одиннадцатый раз ведущие спортсмены России встретятся со своими соперниками из других стран. Около 150 спортивных пар примут участие в турнире.

В программе соревнований 12 международных маршрутов, разделенных на уровни сложности – малый, средний и большой туры. Кульминацией Турнира станет Гран-при – маршрут с высотой препятствий до 160 см. Победитель данного соревнования станет обладателем Кубка Губернатора Ленинградской области.

Начнется программа в 9.00 5 июля. Торжественное открытие состоится 6 июля, Гран-при – 7 июля.

Адрес места проведения: Всеволожский район, деревня Энколово, ул. Шоссейная, д. 19, Конноспортивный клуб «Дерби».