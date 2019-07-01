Сабантуй собрал в Энколово сто тысяч гостей

Один из самых ярких летних праздников – Сабантуй – прошел в деревне Энколово. Представители татарских и башкирских диаспор, проживающие на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга, собрались на живописной поляне, чтобы снова сказать – мы разные, но мы едины.

Вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Сабантуй открыли почетные гости региона – врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель председателя Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов, председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев.

– Мы живем в большой многонациональной семье, – отметил Александр Дрозденко в своем выступлении. – Сабантуй отмечается издавна, он прижился, и мы его уже не считаем праздником отдельных народов, мы считаем его праздником всей Ленинградской области. Сюда приезжают жители многих городов и районов, независимо от того, на каком языке они говорят, какую культуру поддерживают и какому богу они исповедуются.

Для гостей устроили турнир по борьбе на поясах «куреш», выступления канатоходцев, увлекательные подвижные игры. Силачи жонглировали гирями, ловкачи взбирались на гладко оструганный столб за вожделенным призом, молодежь и подростки испытывали удачу в традиционной народной забаве – бое мешками на бревне, а все желающие участвовали в перетягивании каната. Свое искусство показали лучники и наездники, а также народные умельцы-ремесленники.

На празднике была представлена и национальная кухня татар и жителей Башкортостана – плов, шашлык, разнообразные виды сладкого лакомства чак-чак, колбаса из конского мяса и дичи, пирожки эчпочмаки и, конечно, мед.

Во время праздника на трех площадках выступали народные коллективы, звучала музыка, лились песни. Кроме того, для гостей праздника были любовно выстроены две этнодеревни, где можно было познакомиться с обычаями и бытом башкирских и татарских земледельцев.

Ежегодно веселый и раздольный Сабантуй собирает не менее 100 тысяч человек. Интересно, что впервые в Санкт-Петербурге отметили Сабантуй незадолго во революции в Юсуповском саду.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона КРУПНОВА