Всеволожск смотрит в будущее

Радикальные перемены в жизни Всеволожска, центра Всеволожского, самого перспективного и самого противоречивого района Ленинградской области, начались в момент передачи полномочий городской администрации на уровень района. Это произошло в декабре 2016 года, спустя полгода после того, как главой администрации Всеволожского района стал Андрей Низовский. Именно он сыграл этот яркий аккорд, завершивший административную реформу, проводимую на территории Ленинградской области губернатором Александром Дрозденко. Осенью текущего, 2019 года администрации города Всеволожска не станет вовсе и все полномочия будет исполнять районная администрация.

О том, что в городе удалось сделать за указанный период районной администрации, какая работа ведется сейчас и какие большие планы еще только ожидают реализации, журналисты редакции подробно расспросили Андрея Низовского, его заместителя по строительству и ЖКХ Алексея Кондрашина и начальника управления строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Романа Панфилова.

– Если начинать с подведения промежуточных итогов, о чем, на ваш взгляд, больше всего говорят жители города?

А. Низовский:

– Правильнее было бы сказать, на что больше не жалуются и о чем не пишут в социальных сетях, – это дороги. Дороги города достались нам три года назад в безобразном состоянии. В прошлом году отремонтировано более восьмидесяти тысяч квадратных метров центральных улиц, так называемый «ямочный» ремонт – более шести тысяч квадратных метров. В этом году сделаем примерно столько же. Для примера посмотрите на Октябрьский, а теперь и Всеволожский проспекты – это лицо города. Теперь ездить по ним приятно и безопасно.

Р. Панфилов:

– В ремонте дорог главное – это качество. Решить эту проблему и сложно, и одновременно просто. Сложность в том, что невозможно починить дороги везде и сразу. А просто потому, что нет в ремонте дороги ничего сверхъестественного – достаточно выбирать добросовестных подрядчиков и контролировать их работу. С прошлого года качество асфальта дополнительно оценивает независимая лаборатория, причем на нескольких ключевых этапах дорожных работ. Теперь «размазать асфальт тонким слоем» уже не получится. Минувшая, трудная с точки зрения климатических условий зима показала – прошлогодний асфальт выстоял и почти не потребовал гарантийного ремонта. Уверен, в этом году полученный опыт позволит нам добиться еще лучших результатов: перечень адресов мы предлагаем вниманию читателей и готовы к тому, что жители также будут следить за ходом работ. Кстати, это не только замена асфальта. Это еще и нанесение разметки, проливка швов, укрепление обочин, регулировка люков, замена бордюров и многое другое. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания акта приемки объектов в эксплуатацию.

– А если отойти от центральных улиц вглубь дворов?

А. Низовский:

– Благодаря реализации в городе программы «Комфортная городская среда» нам удалось привлечь из бюджета региона 80 миллионов рублей в прошлом и 50 – в текущем году. Это благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Кроме шести дворов, нужно вспомнить, что на Юбилейной площади появилась новая современная сцена и ограждение, в Южном построена огромная спортивно-досуговая площадка. Важно, что в выборе объектов благоустройства активное участие принимали и жители, и городские депутаты. Это не считая того, что детские и спортивные игровые площадки ежегодно строятся в рамках выделенных бюджетом средств – по 500 тысяч рублей на каждый депутатский округ.

А. Кондрашин:

– К слову, мы пошли еще дальше. По инициативе главы администрации депутаты выделили из бюджета 15 миллионов рублей, которые будут потрачены в этом году на проекты, предложенные самими жителями. «Решаем вместе!» – это не просто новые площадки для отдыха и занятия спортом, не просто объекты, делающие жизнь в городе более комфортной, это новый уровень взаимодействия людей и исполнительной власти. Ведь в рамках проекта его участники прошли серьезное обучение, и теперь они знают, что такое бюджетные средства и каков юридический механизм их расходования, какие этапы проходит идея от эскиза до воплощения на земле. Мы стали говорить на одном языке, и горожане, в том числе и активисты, которые раньше имели склонность к огульной критике, понимают, где заканчиваются полномочия местной администрации, что мы действительно можем сделать, в какие сроки и сколько на самом деле стоит детская площадка, стадион или квадратный метр асфальта. В этом году из 20 проектов участники выбрали три: благоустройство территории у станции Бернгардовка, строительство скейт-площадки в Южном и устройство пешеходной дорожки между Нагорным и Садовым переулками. Кроме этого, будет подготовлен проект пешеходной зоны и парковочного пространства на Мельничном Ручье – его мы будем учитывать при дальнейшем комплексном благоустройстве территории.

– По-прежнему актуальна тема нехватки детских садов и школ. Стоит ли ожидать открытия новых учреждений образования?

А. Низовский:

– Строим, выкупаем, но хотелось бы большего. Не стану лукавить – сегодня в центре внимания новостройки, где проблема стоит наиболее остро: Кудрово, Бугры, Новое Девяткино. В Мурино, например, открыто огромное количество детских садов и школ. Только в прошлом году – четыре детских сада и две школы, на этот год планируется открытие еще пяти детских садов – проблема почти решена. Понимаю, что молодым семьям Всеволожска от этого не легче, но это – объективная картина. Теперь о том, что делается в городе. Готов детский сад на Торговом проспекте, 144 – в ближайшее время пройдет итоговая проверка. Передается от застройщика детский сад в Южном, на улице Доктора Сотникова. С подрядчиком, который строит детский сад на ул. Победы, есть сложности, поэтому назвать срок открытия не готов. Скорее всего, это перспектива будущего года. И, честно скажу, под вопросом судьба детского сада, который должен был передать застройщик, компания «ГлавСтройКомплекс», «подаривший» нам проблему обманутых дольщиков в Южном. Когда достроят брошенные корпуса «Радужного», можно будет говорить на уровне правительства региона и о выкупе детского сада. Перспектива есть – все знают и видят, что корпуса 6.1 и 6.6 успешно достраивает компания «Гарантъ».

Возобновлены работы по проектированию детских садов – на 140 мест на улице Рябовской и на 160 мест на улице Ленинградской. Работы по проектированию должны быть завершены до конца текущего года, после чего незамедлительно будут начаты процедуры по определению подрядной организации по строительству данных объектов.

А. Кондрашин:

– Строительство школ упирается в отсутствие в городе подходящих земельных участков. Так, в Южном мы с большим трудом вышли в повторную экспертизу проекта пристройки к 7­-й школе. Пристройка – это просто слово. На самом деле это большое современное здание, лучше старого. Надеюсь, одобрение мы все же получим. В части города старой планировки и вовсе приходится включать творчество. Благодаря тому что по инициативе губернатора правительство передало району старое здание техникума на ул. Шишканя, мы уже начинаем там реконструкцию под школу, куда будут ходить 126 учеников. Строители меня поймут – переделывать сложнее, чем строить заново. Вдвойне сложно, потому что требования к объектам образования очень строгие.

А. Низовский:

– Добавлю про творческий подход и отсутствие земли. В микрорайоне Южный все знают помещение бывшего МФЦ на Московской улице. Сейчас мы делаем там ремонт, чтобы перевести туда кружки и «продленку». В седьмой школе освободятся помещения для основных занятий.

– Если продолжить тему свободного времени и досуга, то открытие в прошлом году молодежного клуба «Альфа» на ул. Доктора Сотникова стало событием регионального уровня. Это не просто современный формат клуба для молодежи, но и образец, на который сегодня ориентируются другие районы Ленинградской области. Будет ли развиваться сеть молодежных клубов?

А. Низовский:

– Для того чтобы чиновнику сделать что-то хорошо, нужно сначала спросить у жителей города, что хорошо для них. Именно поэтому клуб «Альфа» – успешный, востребованный проект. Хороший спортивный зал с качественным «железом», отдельное помещение с современными кардиотренажерами, пространство для настольных игр и мероприятий, уютный кинозал, лекторий, рабочие места с ноутбуками и быстрым интернетом… Понятно, почему туда не только ходят, но и приезжают специально. Второй новый клуб – «А­-80» на Александровской, 80 – другой. Мы специально подобрали помещение в нежилом здании, чтобы ребята могли играть на музыкальных инструментах, репетировать, но не мешать тем, кто живет поблизости. Дальнейшее развитие клубов во Всеволожске, коих восемь, – в реновации старых. Уже отремонтирован клуб «Росинка» на Бернгардовке и «Энергия» на Мельничном Ручье. Сегодня все клубы объединены под единым юрлицом, ими управляют молодые творческие люди. Каждая площадка – индивидуальна. Где-то необходимо больше делать упор на досуг молодых мам, где-то – отдавать вечернее время старшим школьникам и молодежи, а утро, напротив, – пенсионерам. Они тоже хотят заниматься спортом и творчеством.

Хочу добавить, что на фоне успеха молодежных клубов мы не забываем о традиционных, любимых многими центрах досуга. В прошлом году завершился большой ремонт в Школе искусств имени Глинки: отремонтированы помещения, которые освободили службы комитета соцзащиты, полностью реконструирован концертный зал. В КДЦ «Южный» уже работает новая студия звукозаписи, востребованная нашими творческими коллективами, а с осени начнет работать современная телестудия, ориентированная в первую очередь на молодежные творческие проекты.

А. Кондрашин:

– Если заговорили о ДК, то есть проект реконструкции Всеволожского ДК на Колтушском шоссе. Помимо работ, предусмотренных по самому зданию, мы хотим также благоустроить прилегающую территорию.

– Это с той стороны, где недавно был скандал с постройкой на прилегающем частном участке магазина?

А. Кондрашин:

– Да. Если смотреть на фасад, то справа. Мы хотим совместить реконструкцию ДК с проектом обустройства всего парка. Тогда это будет единое гармоничное пространство: хочешь – иди на концерт, хочешь – гуляй среди сосен или занимайся на спортивной площадке. Сразу скажу, что вековые сосны останутся невредимыми – они как раз и есть главное украшение парка. Дорожки проложим между ними, постараемся повторить уже натоптанные любителями скандинавской ходьбы тропинки. Для них разметим дорожки, чтобы могли выбирать различные дистанции.

– Давайте поговорим подробнее о спорте?

А. Низовский:

– В прошлом году спорт во Всеволожске вышел на новый уровень: и по форме и, главное, по содержанию. Во-первых, благодаря губернатору на уровень района было передано здание бывшего ПТУ на Приютинской улице. После реконструкции в этом здании открылась спортивная Школа олимпийского резерва. Но главное, а это, во-вторых, – смена принципов управления. Детский спорт мы вывели из системы образования в подчинение отдела спорта, туризма и молодежной политики. Это совершенно другое финансирование и задачи. Сегодня Школа олимпийского резерва объединяет отделения во Всеволожске, Кузьмолово, Колтушах, поселке им. Морозова и в Сертолово. На дистанции в год мы уже видим, как повысились результаты наших молодых спортсменов не только на региональном, но и на федеральном уровне.

– А как же детский, максимально доступный спорт?

А. Кондрашин:

– А это уже наша совместная работа с Комитетом образования по реновации и строительству новых школьных стадионов. Ежегодно в ремонт школьных спортивных залов и открытых стадионов вкладываются очень большие деньги. Но это – норма, так и должно быть. Из новостей – новый стадион с искусственным покрытием у четвёртой школы, который открыт в прошлом году. Из планов – реконструкция стадиона у лицея. Там большой земельный участок, который позволит разместить не просто футбольное поле, но также площадки для игры в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, небольшие трибуны.

Р. Панфилов:

– Официального открытия не было, но жители Бернгардовки давно уже пользуются спортивной площадкой возле ДДЮТ: там есть и волейбольная площадка, и тренажеры, и просто прогулочная зона с садом, где посадили яблони и вишни.

В настоящий момент проходят конкурсные процедуры на право заключения муниципального контракта по реконструкции спортивной площадки и установку ограждений по адресу: ул. Комсомола, у дома № 2. К данным работам планируется приступить в августе.

А. Низовский:

– Здание Школы олимпийского резерва на Приютинской – это знаковый объект, который дал старт комплексному освоению огромной территории. Именно от Приютинской вдоль Дороги жизни пройдет велодорожка, о которой мы говорим уже второй год. В этом году – точно построим первый этап длиной около трех километров. Как и обещали, там будет отдельная велодорожка и дорожка для пеших прогулок, места для отдыха, освещение и безопасные переходы через пересекаемые проезжие улицы. Там же, около 4­-й Линии, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с большим бассейном на шесть дорожек и отдельной чашей для обучения плаванию малышей. Деньги на объект уже выделены, сейчас идут процедуры определения подрядной организации.

– Есть ли какой-то большой проект, о котором еще не сообщалось?

А. Низовский:

– Я хочу, чтобы во Всеволожск пришли хоккей и фигурное катание. Традиционно это спорт, доступный жителям больших городов, но Всеволожск – районный центр. Не иметь в XXI веке своего «льда» – просто стыдно.

А. Кондрашин:

– В данный момент «Ледовая арена» проектируется. И место есть – «Песчанка» под Румболовской горой. Этот проект не только важен для города с точки зрения спорта, но и будет способствовать благоустройству прилегающих улиц. Ледовая арена будет с полноценным полем, зрительскими трибунами, со всеми другими необходимыми помещениями. Конечно, реализовать такой проект мы сможем только при поддержке региона, но предварительно идея уже получила одобрение.

– Какие большие мероприятия ожидают нас в этом году?

А. Низовский:

– 24 августа Юбилейная площадь станет основной площадкой фестиваля «Россия – созвучие культур». Это очень большое, наполненное интереснейшими событиями мероприятие областного уровня. Логично провести в этот же день и День города Всеволожска. Праздничное шествие, стартующее от техникума на Шишканя, спустится с Румболовской горы и пройдет по новому асфальту и тротуарам Всеволожского проспекта. Заранее хочу пригласить всех жителей Всеволожска на этот яркий и радостный праздник!