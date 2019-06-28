Всеволожск ищет таланты

Всеволожский историко-краеведческий музей проводит конкурс «Всеволожск – город талантов» в рамках Детского Всероссийского конкурса рисунков, посвященного Году театра в России.

Конкурс проводится в направлении «Художественное творчество» в различных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладные техники и др. по теме «Всеволожск и его театральная жизнь».

Участвовать в конкурсе могут ребята от 6 до 10 лет. Работы должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей или педагогов. Каждый участник может представить одну или несколько работ.

Работы принимают с 25 июня по 15 июля. Подведение итогов пройдет 22 июля. Церемония награждения победителей конкурса состоится 22 августа на областном мероприятии, посвященном Дню Государственного флага РФ. Работы всех участников будут представлены на виртуальной выставке с 1 по 31 августа на сайте музея: vsev-museum.ru

Контакты организаторов: телефон 8 (813-70) 38-025, e-mail: vsev-museum@mail.ru