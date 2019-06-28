Безопасность в пути

История убеждает нас, что одна из самых уязвимых точек государства, – это его транспортные артерии. Можно стократ добиваться безопасности на местах – на вокзалах и станциях, – но перегоны между населенными пунктами, автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели остаются под угрозой террористического акта.

Сегодня, как никогда ранее, залогом нашей личной безопасности стала бдительность и внимание к мелочам. Разумеется, это не означает, что нужно шарахаться от каждого бесхозного пакета. Но если на вокзале или уже в поезде, на автобусной остановке или в вагоне метро что-то показалось вам странным или подозрительным, если вы заметили оставленную сумку, чемодан, да просто коробку, необходимо сразу обратить на это внимание водителя, проводника и, при возможности, представителей правоохранительных органов. Главное, без паники и лишних самостоятельных действий. Не пытайтесь, в частности, обследовать обнаруженные предметы – доверьте эту работу профессионалам. Правила, в общем-то, простые, но от них подчас может зависеть жизнь.

Необходимо при этом понимать, что внешне такой предмет может быть абсолютно банальным и безобидным. Он, скорее всего, не будет иметь вид штатного боеприпаса, издавать подозрительные звуки или мигать таймером, как бомба в американских боевиках. Внешний вид потенциально опасного предмета может и вовсе скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные простые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, жестяные банки, даже огнетушители и пачки сигарет.

Не менее важно присматриваться к соседям и попутчикам. Дело в том, что, по данным научно-исследовательского центра ФСБ России, до 70% совершаемых террористических актов связано с транспортом. И хотя недавняя история о бабушке, поднявшей тревогу, потому что ей показался подозрительным попутчик, оказавшийся в конечном счете не арабским террористом, а мирным гражданином, выглядит анекдотом, на самом деле это – руководство к действию. Поднимать шум на пустом месте, разумеется, не стоит, но сообщить представителю правоохранительных органов о подозрительных личностях необходимо. Кто знает, будь граждане внимательнее, можно было бы избежать и ещё не изгладившейся из памяти катастрофы «Невского экспресса», произошедшей вследствие теракта.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили: «Наиболее важным направлением для железнодорожников является обеспечение безопасности на объектах инфраструктуры и транспортных средствах. Повышенное внимание уделяется крупным вокзальным комплексам, на которых увеличивается количество досмотрового оборудования для обеспечения полного досмотра всех пассажиров. Кроме того, на вокзалы и прочие объекты транспортной инфраструктуры, в дополнение к сотрудникам охраны выставляются сотрудники аккредитованных подразделений транспортной безопасности».

Государство, со своей стороны, прилагает немалые усилия для профилактики экстремизма и терроризма. Особое внимание уделяется транспортным узлам как стратегически важным точкам. Объекты транспортной инфраструктуры обеспечиваются системами охранного освещения, связи и оповещения, передачи данных, мониторинга, сбора и обработки информации, теленаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, досмотра и управления доступом и многим другим.

Сергей Кара-Мурза в своей книге «Власть манипуляции» очень верно отмечает, что в России «вся огромная инфраструктура – трубопроводы, линии электропередачи, связи и так далее – строилась в расчете на стабильное общество. …Искоренить терроризм в России можно только одним способом – восстановив то жизнеустройство, которое лишает терроризм социальной и культурной базы».

И заниматься «восстановлением жизнеустройства» необходимо не кому-то другому, а нам с вами. Наконец, осознать, что опасность террористического акта – действительно серьезна и реальна. Стать внимательнее и осторожнее в повседневности, присматриваться к окружающим, обращать внимание на, казалось бы, незначительные детали. Приучить себя к мысли, что обращение к правоохранительным органам – нормальная практика, действие, которое, возможно, сохранит многие жизни.

Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для любых операторов мобильной связи бесплатно).

Антон РЯБИНИН