Клещи вновь атакуют

На территории Ленинградской области с начала сезона зарегистрировано 4250 пострадавших от присасываний клещей, в том числе 871 ребенок.

Пострадавшие были зарегистрированы во всех районах. Всеволожский район (404 случая) в рейтинге укусов на третьем месте после Тихвинского (763 случаев) и Киришского (491 случай).

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом (Ломоносовский и Подпорожский районы) и четыре случая клещевым боррелиозом (Кингисеппский, Кировский, Тихвинский и Ломоносовский районы).

На территории Ленинградской области проведены акарицидные обработки мест массового пребывания населения, всего обработано более 2130 га, в том числе 884,17 га территории летних оздоровительных учреждений.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива