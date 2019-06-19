В Токсово лыжники отправятся в полет на фоне ночного неба

В Токсово 22 июня пройдут ночные соревнования с трамплина К-65 среди мастеров «Белые ночи Санкт-Петербурга». Состязания проводятся в четвертый раз и уже стали традиционными.

На этот раз в Токсово приедут летающие лыжники из Казани, Нижнего Новгорода и даже из Германии. В 19.00 начнутся пробные прыжки, в 20.00 – зачетные прыжки, а в 22.30 состоится церемония награждения призеров и победителей.

Приглашаются все желающие посмотреть прыжки на лыжах с трамплина на фоне ночного неба. Вход на комплекс Токсовских трамплинов в этот вечер будет свободным.

Людмила ОДНОБОКОВА