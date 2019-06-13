На Юбилейной площади во Всеволожске отметили День России

На Юбилейной площади города Всеволожска 12 июня состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню России, которое началось с музыкального пролога «Россия, Русь! Храни себя, храни!» и традиционного шествия, организованного Домом Дружбы Ленинградской области.

Глава района Ольга Ковальчук поздравила всеволожцев:

– День России – это самый главный праздник в новейшей истории нашего государства. Если каждый житель нашей страны внесет свой, пусть даже маленький, вклад в развитие своего поселка, города, района – это будет вклад в процветание России. Я желаю всем здоровья, радости, любви, благополучия, мира и процветания.

Руководители района Ольга Ковальчук и Андрей Низовский вручили молодым людям первые в их жизни паспорта граждан РФ. Художественного руководителя народного фольклорного ансамбля русской песни «Крупеничка», заслуженного работника культуры РФ Галину Юрову наградили Почетной грамотой Губернатора.

После официальной части на площади прошел танцевальный флешмоб и фестиваль творчества «Россия – Родина моя!». В течение всего дня работали ярмарка промышленных и продовольственных товаров, детские городки-аттракционы, выставки декоративно-прикладного творчества и национальных культур, проходили творческие мастер-классы. Самые маленькие всеволожцы побывали в «Книжном теремке», организованном работниками городской детской библиотеки.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА