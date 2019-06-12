WOW! «Отпетые мошенники» споют на фестивале в Кудрово

Фестиваль здорового образа жизни WOW пройдет 29 июня в «МЕГА Парке» в рамках Дня молодежи в Кудрово.

Гости праздника смогут принять участие в активных викторинах и эстафетах, поиграть в бампербол (вид футбола, в котором спортсмены соревнуются в огромных надувных сферах), а самое главное – оценить творческие способности юных артистов со всей Ленинградской области.

Продемонстрировать свои таланты на праздничном концерте смогут юноши и девушки в возрасте от 14 до 35 лет, которые пройдут заочный этап смотра. Его организовал Янинский КСДЦ. Самые яркие исполнители выйдут на одну сцену с легендарной группой «Отпетые мошенники», которая объявлена хедлайнером мероприятия.

Отбор осуществляется по трем номинациям: «Вокал», «Хореография» и «Спортивный фристайл». Первая из них подойдет для эстрадных, академических, джазовых и народных певцов. Во второй разрешается представлять этнические, классические, стилизованные, современные и эстрадные танцы, а также выступления, сочетающие в себе элементы хореографии, акробатики и гимнастики. Кроме того, здесь допускается показать целое шоу, задействовав, к примеру, яркие костюмы и цирковые приемы. Участники номинации «Спортивный фристайл» могут удивить жюри трюками с футбольными, баскетбольными мячами и с футбэгом (мягким мячиком небольшого размера).

Первый этап фестиваля проходит в видеоформате. Ролики с номерами ждут на адрес электронной почты: janino_dk@mail.ru. Заявки принимаются до 17 июня. К участию приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы до 10 человек. Подробная информация по телефону: 8 (813-70) 78-458.