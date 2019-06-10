На Мурманском шоссе введено реверсивное движение

На участках автодороги Р-21 «Кола» в 47-м регионе введено реверсивное движение со светофорным регулированием в связи с капремонтом водопропускных труб.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», подрядная организация начала капитальный ремонт водопропускных труб на 130-м и 142-м километрах Мурманского шоссе. Скорость движения транспорта ограничена до 50 км/ч. По условиям госконтракта капитальный ремонт должен завершиться до 16 октября 2020 года.

Ограничения также коснутся участков на 175-м (Волховский район) и 226-м (Лодейнопольский район) километрах трассы. О них будет сообщено дополнительно.