Во Всеволожске отпразднуют «Пеледыш пайрем»

В Музее-усадьбе «Приютино» в субботу, 8 июня, отметят марийский праздник цветов – «Пеледыш пайрем».

Вместе с марийцами Ленинградской области в праздничной программе принимают участие гости: творческие коллективы, солисты-исполнители и мастера народных промыслов национально-культурных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также из Республики Марий Эл.

Программа праздника марийской культуры:

12.00 – торжественное открытие;

13.20 – начало работы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества;

13.40 – художественный флешмоб «Цветы и дети»;

12.30 – праздничная концертная программа;

14.00 – дегустация блюд марийской национальной кухни;

15.00 – дефиле марийских национальных костюмов;

15.20 – подведение итогов конкурса «Цветочная фантация»;

15.30 – вечер отдыха «Мари кас» с проведением мастер-классов по марийским народным танцам.

Организаторы праздника: Дом дружбы Ленинградской области, Региональная Марийская национально-культурная автономия Ленинградской области «Ший корно» при поддержке областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям и администрации Всеволожского района.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива