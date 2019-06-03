Школьники против коррупции

Ежегодно по инициативе аппарата губернатора и правительства Ленинградской области и комитета общего и профессионального образования проводится конкурс для учеников 9–11 классов областных школ – «Мы за честную Россию без коррупции», чтобы через творчество показать подрастающему поколению важность нетерпимости к коррупционному поведению. Традиционно старт конкурса объявляется в Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря, а победителей поздравляют уже весной следующего года.

Всё началось ещё в 2016 году с простого конкурса сочинений на антикоррупционную тематику, а уже второй конкурс стал состязанием школьных «киностудий». Вот и в этот раз участникам нужно было представить видеоролик по заданной организаторами теме. Возможности для творчества – самые широкие. Минимум ограничений: хронометраж и ситуация – желание некой компании построить вместо новой школы очередной торговый комплекс.

Конкурсанты должны были самостоятельно решить, кто сыграет роль коррупционера – чиновник или представитель бизнеса, написать сценарий, выбрать стиль для своего видео, отснять, смонтировать и озвучить свою работу. И сделать это очень хорошо, потому что для победы в конкурсе нужно было получить высокие оценки сначала на первом этапе конкурса – школьном, затем – на муниципальном, и уж только потом – на областном у самого строгого жюри.

Член жюри конкурса Анастасия Аносова, начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Ленинградской области:

«Школьники области активно участвуют в наших конкурсах видеороликов. Главная цель таких творческих состязаний – это воспитание неприятия юными гражданами коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства.

Развитие сюжета и обстоятельства участники определяли самостоятельно, отражая своё видение ситуации. Это позволило продемонстрировать собственное представление школьников об особенностях проявления коррупции в повседневной жизни и задуматься о её причинах и негативных последствиях. Ребята представляли свои работы на конкурс в виде короткометражных фильмов, в том числе стилизованных под «немое кино», и даже были мультфильмы. Мы надеемся, что в следующем году участие в конкурсе примет ещё больше ребят».

Чествование лауреатов конкурса состоялось в последний день весны – 31 мая в Доме правительства Ленинградской области. Победителями конкурса видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции» стали:

Коллектив 9 класса МБОУ ДО «Информационно-методический центр» Гатчинского муниципального района;

Коллектив 9–10 классов МКОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» Лодейнопольского муниципального района;

Коллектив 8-10 классов МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» Приозерского муниципального района.

Также областное жюри отметило работы ещё шести участников из Волховского, Гатчинского, Кингисеппского, Лодейнопольского и Ломоносовского районов.

Все лауреаты конкурса получили из рук губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко памятные дипломы и подарки, а победителям достались главные призы – сертификаты на профессиональные видеокамеры.

«Проведение такого конкурса стало хорошей традицией. При этом для нас очень важно, что творческое состязание вызвало широкий отклик как среди школьников, так и среди их педагогов. В этом году почти 600 участников представили 167 интересных и оригинальных работ», – отметил Александр Дрозденко.

Победителем в специальной номинации «Креативность и оригинальность анимации» был признан коллектив 1, 4 и 10 классов МБУ ДО «Центр Детского творчества» Ломоносовского муниципального района, который уже второй раз принимает участие в этом конкурсе. Проработкой темы сюжета занимались старшие, а создание персонажей, съёмка и озвучка мультипликационного репортажа была в руках совсем юных участников. Лидер команды Дарина Спиридонова: «Сначала мы, конечно, придумали сюжет и все события. Но самым интересным было прописывать диалоги героев».

Здорово, что правительство области каждый год находит оригинальные форматы мероприятий, которые не только прививают подросткам базовые гражданские ценности, но и развивают познавательную и творческую активность.

Дмитрий НОСОВ