Здравствуй, лето, активное и интересное!

Интервью с заместителем главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светланой Хотько мы решили посвятить Международному дню защиты детей. А эта дата всегда ассоциируется с летним теплом, каникулами и отдыхом. Каким же будет старт долгих летних каникул? Какой праздник ожидает горожан и их детей в ближайшую субботу?

– Первого июня в 10.30 на Юбилейной площади начнётся праздник, посвященный Дню защиты детей, – рассказала Светлана Валерьевна. – В этом году ребята смогут побывать в «Городе профессий». Мы приглашаем представителей разных профессий: медиков, пожарных, сотрудников ГИБДД и многих других – не только для того, чтобы они могли рассказать ребятам о своих профессиях, но и для того, чтобы они поговорили о безопасном проведении лета. Если говорить о других городских площадках, то на улице Аэропортовской состоится фестиваль по флорболу, в КДЦ «Южный» пройдёт красивый музыкальный детский конкурс – «Голос Всеволожского района», у ДДЮТ откроется новая спортивно-игровая детская площадка, бесплатный спектакль пройдёт в ДК и вообще будет много интересного и вкусного!

Большой региональный праздник, посвященный Дню защиты детей, состоится в Кировском районе, в Отрадном. Там будут чествовать и наших ребят из посёлка им. Морозова. Они стали призерами (3 место) музыкального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Гимн детства», который проводился в Ленобласти в рамках ежегодных областных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Ленобласти и Ленинградского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

В каждом поселении района первого июня тоже будут проходить мероприятия на базе культурно-досуговых центров, на базе молодежных центров. Например, в городе Мурино будут проводиться квесты, молодежь обещает интересную программу с участием детей и с мороженым в качестве призов.

– Светлана Валерьевна, расскажите, пожалуйста, о том, как будет проходить летняя оздоровительная кампания!

– В этом году будут работать 34 лагеря (на 3 больше, чем в прошлом году) на школьных площадках с дневным пребыванием детей, рассчитанные на 3770 детей в первую смену, 3 лагеря во вторую и 4 – в третью смену.

Отдых будет организован и с учетом социального паспорта. За счет средств областного и местного бюджетов в ЦДО «Островки», расположенном в нашем районе, на территории Свердловского городского поселения, смогут отдох­нуть 400 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в этом лагере бесплатно отдохнут 20 детей-инвалидов вместе с родителями.

Всего за лето в «Островках» окрепнут и наберутся сил более 1000 детей и подростков. Кстати, на этой неделе по просьбе администрации лагеря «Островки» ребята из Молодежного центра «Альфа» добавили жизненных ярких красок своей работой в качестве дизайнеров и художников, расписав стены в спальном корпусе лагеря. Хочу их поблагодарить за работу от имени лагеря и себя лично за креативность и готовность дарить радость детям.

Для детей-инвалидов и иных категорий детей, нуждающихся в помощи государства, будет также организован отдых в других районах Ленобласти. Так, вместе с родителями в лагерях «Орион» (Тихвинский район Ленобласти) и «Россонь» (Кингисеппский район) отдохнут 40 детей-инвалидов. Для 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут приобретены путевки в детский лагерь «Волна» (Выборгский район).

– В прежние, уже ставшие историей, советские времена работающие родители могли приобретать льготные путевки в пионерские или другие оздоровительные лагеря. А какие льготы действуют сейчас?

– Существует компенсация стоимости путевок работающим гражданам, проживающим на территории Ленинградской области. Причем она распространяется не только на сезонные, но и на круглогодичные оздоровительные лагеря и санатории. Расчетная стоимость путёвки в этом году в лагеря равна 22 715 рублей за 21 день, при этом компенсация родителям за отдых составляет 70% от расчетной стоимости путевки, т.е. 15 900,50 рубля. Это максимальная сумма для всех, кроме опекунов и попечителей, для них компенсация – в размере 100% от расчетной стоимости путевки, т.е. 22 715 рублей.

Для детей от 4 до 17 лет в детских санаториях со сроком пребывания 24 дня, в период с февраля по май и с сентября по декабрь текущего года, также предоставляется компенсация стоимости путевки 70% от другой расчетной стоимости – 25 960, т.е. максимальная сумма компенсации за детский санаторий составит 18 172 рубля.

Подготовка документов начинается после окончания отдыха ребенка. Выплата компенсации организована в течение всего календарного года, но документы за отдых в текущем году надо сдать в МФЦ или комитет общего и профессионального образования Ленинградской области до 15 декабря. Важно, что права родителей не ограничены в количестве приобретённых путёвок.

– Компенсация распространяется на всех работающих граждан, дети которых зарегистрированы в районе?

– Да, важно, чтобы ребенок проживал в районе. Компенсируются путевки на всей территории России, но есть одно условие: выбранная организация должна быть в реестрах лагерей субъектов РФ. Проверить, есть ли лагерь в реестре, можно на портале отдыха и оздоровления детей в Ленинградской области, там же размещён и подробный алгоритм получения компенсации. Телефон горячей линии по получению компенсации: 611-­44-­73.

– А лагерь на Ладоге, в Коккорево, о котором много говорилось, когда-нибудь откроется?

– Мы работаем над этим, нашли инвестора, который готов вложиться в полную реконструкцию лагеря, – а нужны приличные средства. Там лес, остались строения, но они подлежат сносу. Пока эту площадку мы используем для проведения турслётов – молодежного и административного. Мы попросили рассмотреть вопрос о передаче этого объекта в регион, на областное финансирование, чтобы можно было провести дороги, пробурить скважины, наполнить лагерь жизнью, но пока не получили окончательного ответа из правительства области, ждём. Если бы у нас получилось реализовать государственно-частное партнерство на данном объекте, было бы здорово!

– Каждое лето в школах района работают трудовые бригады. Сколько их будет?

– Трудовые бригады будут работать в 28 образовательных учреждениях района, в некоторых школах смены начнутся в июле и августе. В Муринском ЦО № 1, во Всеволожской СОШ № 6, в Кудровском ЦО № 1 – в июле; на базе СОШ пос. им. Морозова, СОШ «Токсовский ЦО», СОШ «ЦО «Кудрово», СОШ «Муринский ЦО № 2» – в августе.

Будет работать и Губернаторский отряд. Порадовало то, что шесть поселений из нашего района подали заявки на организацию этого отряда, но область выделила средства в этом году – 174 тысячи рублей – только на один. Поэтому мы провели отбор среди шести поселений на право получить эти средства. В прошлом году Губернаторский отряд работал в Романовке, а нынче средства отдали Муринскому поселению, где будет этот отряд. Остальных же мы решили поощрить – выделим по линии молодежной политики денежные средства на экскурсии и на призы – на то, что необходимо в деятельности трудовых отрядов в нерабочее время. Ведь у нас за счет муниципального финансирования будет создано 18 муниципальных трудовых отрядов, помимо школьных.

На последней межведомственной комиссии по лету правительства Ленинградской области мы попросили рассмотреть возможность дать квоту Всеволожскому району не на один, а на несколько Губернаторских отрядов. Поддержку мы получили от заместителя председателя правительства по социальным вопросам и уже в следующем году, надеюсь, у нас будет больше таких отрядов.

– Будет ли оплачиваться труд подростков в летний период?

– В этом году был запущен проект областного комитета по труду и занятости – они дают гранты муниципальным учреждениям, подавшим заявку на заработную плату подростков в трудовых отрядах. Наш Молодежный центр «Альфа», который объединил все подростковые клубы в одно юрлицо, оперативно отреагировал на эту информацию, подал заявку, и мы выиграли финансирование на 1 млн 700 тысяч рублей на то, чтобы усилить во Всеволожске работу по труду и занятости молодежи.

Все ребята уже оформлены, деятельность трудовых отрядов началась еще с апреля, при этом мы расширили перечень работ. У нас теперь не только благоустройство, но и сувенирная продукция, работа ребят аниматорами, которые будут участвовать также и в программе «Выходи гулять!» для всего населения и детей, не уехавших на лето. Весной скворечники ребята делали. Большое направление – изобразительное искусство. Юные дизайнеры готовят реновацию клуба «Энергия», и силами молодежи предложили расписать помещение. Первый такой опыт был в клубе «Росинка», потом в «Островках», как я уже сказала. И, кстати, 29 мая во Всеволожске официально открылся ещё один клуб на Александровской улице, дом 80, его так и назвали по адресу: клуб «А-­80». Там дизайн-проект клуба и роспись стен также делали наши ребята из Центра «Альфа». Хочу отметить, что молодёжно-подростковые клубы будут работать все лето, в отличие от школ, поэтому предлагаю ребятам, которые не уехали в лагеря, воспользоваться этим и планировать свой досуг с учётом посещения клубов. Расписание и режим занятий будут размещены в группе Центра «Альфа» в соцсети «ВКонтакте».

– Какой летний отдых предусмотрен для организованных дошколят?

– Детские сады будут работать в летний период по скользящему графику, так что детей из закрывшихся на ремонт учреждений будут переводить в другие сады. Но в большинстве своём родители пишут заявления о сохранении места в саду и отвозят детей к бабушкам и дедушкам в более тёплые, чем у нас края, на море.

– Подключаются ли к оздоровлению медицинские учреждения?

– Обязательно. В них открываются лечебно-оздоровительные койки по квоте регионального комитета здравоохранения. Всего в трех медицинских учреждениях района – Морозовском городском отделении, во Всеволожской и Токсовской больницах – будет организовано оздоровление на 110 коек.

– И последний вопрос. Какие интересные события, праздники ждут нас летом в районе? Не только детей, но и взрослых…

– 8 июня – Марийский праздник цветов в Приютино. 9 июня – Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных», также 9 июня состоится районная Спартакиада активной молодежи в Новом Девяткино; 12 июня, в День России, – Фестиваль дружбы народов на Юбилейной площади, 15 июня – проект «Театральный переулок» (президентский грант).

Форум Всероссийского масштаба «Ладога» пройдет в пос. Смолячково. 29 июня мы проводим в Заневском поселении, в парке у ТЦ «МЕГА-Дыбенко», Молодежный фестиваль «ЗОЖ-вест». Он будет посвящен здоровому образу жизни. 29 июня – Сабантуй в Энколово. 12–14 июля – Молодежный турслет в Коккорево. Рок-фестиваль «Классная площадь» пройдет в Кузьмоловском 26 – 27 июля. В августе в Углово пройдет фестиваль «Область молодая», посвященный Дню Ленинградской области.

17 августа на Юбилейной площади состоится Фестиваль «День молодежи». 22 августа проводим День флага России, а 24 августа на Юбилейной площади Всеволожска – областной Этнофестиваль, который будет совмещён с празднованием Дня города – весь регион едет к нам отмечать эти два интереснейших мероприятия. Подготовка к Этнофестивалю уже началась. Это очень крупное мероприятие с участием большого количества делегаций из дружественных государств и регионов, всех районов области. Ну а день Всеволожского района мы в этом году будем проводить 31 августа в Сертолово, он завершит нашу насыщенную программу летних мероприятий.

Дорогие жители Всеволожского района, я от всей души желаю вам интересного, тёплого и безопасного лета! Пусть в каждой семье, в каждом доме царят любовь, семейное счастье и благополучие!

Подготовила Нина УСТИЧЕВА