Записаться в детский сад не выходя из дома

Идём в электронный детский сад…

Нет, речь пойдет не о дистанционной форме воспитания и обучения дошколят. Электронный детский сад – это одна из форм подачи заявления на зачисление вашего ребенка в дошкольное образовательное учреждение.

Такая форма существует на действующем Едином портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. Процедура значительно упрощает процесс записи малыша в тот или иной ясли-сад. Ушли в прошлое времена, когда родители занимали очереди с ночи на улице, чтобы определить свое дитя в дошкольное учреждение: сегодня сделать это можно не выходя из дома.

Итак, что же потребуется для того, чтобы воспользоваться услугой? Прежде всего, потребуется регистрация в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а именно – на портале www.gu.lenobl.ru. Процедура несложная: в форму, которую предложит портал, надо будет ввести ФИО, дату рождения и прочие стандартные данные. Не забудьте положить рядом с компьютером паспорт и СНИЛС, поскольку система затребует номера этих документов. Далее надо будет заполнить заявление-анкету, также по форме, предусмотренной сайтом. Регистрация бесплатная. Результатом станет выдача заявителю направления для зачисления дошкольника в образовательную организацию. Направление будет предоставлено по электронной почте или через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

«Жители Ленинградской области активно пользуются услугой по зачислению в детские сады. С помощью портала удобно отслеживать очередь и получать уведомления онлайн», – отметил заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков.

…и за детским пособием

Немногим отличается и процесс назначения единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и детского питания. Заявителями могут выступать физические лица из числа одного из родителей (опекунов), являющихся гражданами РФ, совместно проживающие с ребенком в Ленинградской области, а также граждане, располагающие доверенностью заявителя.

Способы подачи заявки и получение результата аналогичны форме на зачисление малыша в детский сад. Важно: здесь имеются основания для отказа. Поводом могут стать не заверенные должным образом документы, отсутствие у граждан факта совместного проживания с ребенком по месту жительства либо по месту пребывания в Ленинградской области, нахождение ребенка на полном государственном обеспечении, лишение родителей родительских прав либо ограничение в родительских правах по отношению к ребенку, предоставление неполного комплекта документов.

К сведению:

В Ленинградской области функционирует 383 детских сада. В 2018 году создано 2 662 новых места в дошкольных учреждениях, в том числе 961 место для детей в возрасте до 3 лет. В 2019 году запланировано создание не менее 1030 мест за счет ввода семи новых объектов образования во Всеволожском районе и 95 мест за счет ввода нового детского сада в Подпорожском районе.

За первый квартал 2019 года через портал госуслуг http://www.gu.lenobl.ru подано 4 496 заявлений в дошкольные образовательные учреждения региона.

Зоя ШПАНЬКО