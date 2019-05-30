Всеволожских бизнесменов научат завоевывать внешние рынки

В Ленинградской области задумались над расширением объемов экспорта и решили открыть специализированную школу для экспортеров.

Бизнесменов научат азам выгодной реализации продукции. Первый тренинг состоялся сегодня, 30 мая, на площадке Фонда поддержки малого и среднего бизнеса Всеволожского района. Аналогичные тренинги пройдут в Гатчине и в Кировске.

На курсах опытные эксперты расскажут бизнесменам о последних нововведениях, а также научат, как найти покупателя за рубежом и реализовать продукцию. Предприниматели узнают о «подводных рифах международной торговли» и научатся правильно и без риска заключать внешнеторговые сделки. В «школьную» программу экспортеров войдут также темы, связанные с документационным сопровождением, таможенным регулированием.

Всего в Ленинградской области пройдет 26 семинаров, на которые планируется привлечь более 300 предпринимателей. Занятия будут проходить в интерактивной форме: 60% учебного времени отдано теории и разбору кейсов, 40% – практике.