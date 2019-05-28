Тайны балтийской природы

Что только не придумывает современный человек, чтобы быть поближе к природе. В Англии, например, люди воссоздают искусственные болота и пруды, где обитатели мегаполисов, как веселые подвижные молекулы, направляются взад-вперед по маршруту дом – работа – искусственное болото или пруд.

Баклан вернулся!

В отличие от рафинированных англичан, жители Петербурга и Ленинградской области имеют возможность сколько душе угодно лицезреть природные достопримечательности. В черте мегаполиса и за его пределами на берегу Финского залива сохранились уголки уникальной природы.

Специалисты-биологи Балтийского фонда природы готовы рассказать и показать интересные тропы, где можно насладиться пейзажами пробуждающейся весной природы. Недавно исследователи провели увлекательный крутой вояж по экологическим достопримечательностям Финского залива для журналистов. Специалисты вместе с пишущей братией проехали по огромному кольцу водной акватории – от южного до северного берега, с остановками возле дамб и посещением заказников «Западный Котлин» и «Северное побережье Невской губы». Благодаря необычной поездке удалось побывать на песчаных дюнах, в черноольховых топях и на урбанизированном пляже Севкабеля.

Журналисты внимательно слушали ученых, пытаясь не пропустить важную информацию об обитателях водных просторов. Прекрасная погода, сверкающая водная гладь залива, в которой миллионами ярких кристаллов отражалось солнце, порой отвлекала от важной информации. Но, несмотря на отвлекающие природные «маневры», запомнилось, что вот уже несколько лет в Северо-Западном регионе реализуется масштабный проект «Природа и человек», который сфокусирован на сохранении биоразнообразия Балтики.

Программа направлена на содействие решению экологических вопросов на прибрежных территориях. В ней участвует четыре российских региона – Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская и Калининградская области. В нашем регионе в рамках BBNPP основное внимание уделено поддержке и развитию общественных инициатив по сохранению природных ценностей южного берега российской части Финского залива и прибрежной акватории. «Зараженные» идеей досконального изучения флоры и фауны, исследователи пытаются идентифицировать каждую мошку, пташку и букашку.

Финский залив – общий для трех стран: России, Эстонии и Финляндии. Его площадь составляет 29,5 тысячи квадратных километров, длина 420 км, ширина от 70 до 130 км. Залив является самой мелководной частью Балтики. Иногда на берегах находят животных, занесенных в Красную Книгу: детёнышей серого тюленя и балтийской кольчатой нерпы. Залив издавна богат промысловой рыбой. Впрочем, начиная с 2006 года её численность значительно сократилась. Связано это с тем, что жизнедеятельность человека приводит к преждевременной эвтрофикации воды (её насыщению биогенными веществами), что ведет к преждевременному старению водоёма.

– В пучинах Финского залива полно чешуйчато-жаберной живности, – рассказывает наш гид, руководитель просветительской программы «Исследователи природы Балтики» Юлия Данилова. – Среди них минога, немецкий осетр, салака, карась и, конечно, корюшка. Кстати, Финский залив – это единственное место на планете, где можно увидеть как морскую, так и континентальную флору и фауну. В морских водах морская живность «соседствует» с речными и озерными особями. К примеру, в водах, которые территориально ближе расположены к Финляндии, спокойно обитают морская треска и «речная акула» – щука. Это нонсенс! Невероятная ситуация для классического понимания пресноводного морского сообщества.

По экологическим тропам

– Посмотрите на этого гнома с огромными ногами, который бухнул в воду, точно лягушка в болото, – говорит экскурсовод, кандидат биологических наук, региональный координатор Балтийской программы WWF Евгений Генельт-Яновский. – Это внимательная болотная птичка – пастушок. Окрас у нее непривычный и даже какой-то неестественный – сине-зеленый. Напоминает такая птица пластиковую игрушку.

– А вон там птичка с шапочкой, головной убор которой, кажется, небрежно надет, – показывая куда-то вдаль, говорит Юлия Данилова. – По характерному крику можно узнать – это озерная чайка. Пока тут несколько особей этих птиц. Но скоро к месту гнездования прилетит вся стая. За последние годы фауна Балтики изменилась. Недавно регион облетела «сенсация» – за вот уже пять лет здесь наблюдается нашествие бакланов. Несколько лет назад они были нечастыми гостями в наших краях.

Сегодня среди обитателей птичьего мира часто можно встретить особь с большими белыми пятнами на щеках.

– Это утка – гоголь, – продолжает Юлия Альбертовна. – Когда-то, в 50–60-х годах прошлого столетия, на Карельском перешейке численность представителей этой популяции сокращалась. Был вынесен вердикт: необходимо спасти уникальную птицу. Так спасли птичек.

Рассказывая о растениях, специалисты-биологи отметили, что зеленые оазисы побережья Финского залива вдохновляли художников. Именно здесь созданы шедевры изобразительного искусства, которыми можно любоваться в Эрмитаже, Русском музее и других хранилищах картин.

– Сегодня в Петербурге 15 городских заказников и памятников природы, – рассказывает начальник отдела развития системы Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Нино Нацваладзе. – Одна из новых экологических зон города – Западный Котлин в Кронштадте. Здесь, на небольшой территории в 102 гектара, сошлось все – и интересная природа, и старинный форт «Шанц». Заповедник кардинально отличается от других природных зон, так как это уникальный исторический объект культурного наследия федерального значения. В сезон на остров съезжается огромное число туристов, оставляя у входа кавалькады машин.

По словам Нино Юрьевны, природа острова необычна. На территории можно увидеть насыпь железнодорожного перегона, песчаные пляжи и дюны; черноольховые леса и прибрежные мелководья – места массовых миграционных стоянок и гнездования птиц.

– Уникальность лесного царства острова Котлин в том, что здесь нет ни одного хвойного дерева, ни одной березы, – рассказывает Нино Юрьевна. – Небольшой по протяженности экомаршрут является своеобразной «визитной карточкой» заказника. При желании прогулку здесь можно расширить и дойти, например, до самой западной оконечности острова Котлин, где располагается форт «Риф», или до одного из пляжей северного побережья заказника, где в 1705 году произошел бой со шведским десантом, высаженным с подошедших к острову кораблей. На пляжах и лесных участках маршрута появились деревянные пешеходные настилы и вышка, откуда можно любоваться Финским заливом.

Сегодня биоразнообразие Финского залива может заинтересовать как привередливого туриста, так и юного натуралиста, говорят в Балтийском фонде природы, советуя отправиться в увлекательное путешествие по экологическим тропам.

Ирэн ОВСЕПЯН

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