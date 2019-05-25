«Галатея» – на мировой арене

Если раньше газета «Всеволожские вести» писала, что Всеволожский танцевальный клуб «Галатея» в жанре «акробатический танец» – один из лучших в России, то теперь он уверенно заявил о себе на мировой арене.

В клубе занимаются дети от 3 до 16 лет. Руководит ими мастер спорта СССР по художественной гимнастике Надежда Григорьевна Карпунина. Она с 18 лет входила в сборную СССР, а в наше время её часто приглашают в качестве судьи на чемпионаты России.

Весна в этом клубе – самый напряжённый сезон. Соревнования идут одно за другим. В этом году они проходили каждую неделю. В марте прошёл чемпионат России. 13 апреля – хореографический конкурс «Юный танцор», 14 апреля – «Бебикап». В мае – Всероссийский хореографический конкурс «Эталон», который проходил под эгидой ЮНЕСКО. Если перечислять, сколько медалей завоевали юные воспитанницы на этих конкурсах, места не хватит в газете.

Остановимся на главном. Всемирная танцевальная Олимпиада в 2016 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное танцевальное мероприятие на планете. В этом году она проходила в 16­-й раз с 27 апреля по 12 мая в Москве (в Конгрессно-выставочном Центре «Сокольники»). В рамках события прошёл Открытый Кубок России по всем танцевальным направлениям, которые существуют в мире, а по некоторым танцевальным направлениям – чемпионаты и кубки мира. Было представлено 50 дисциплин. От одних только названий рябит в глазах: это народные танцы и танцы патриотической направленности, классическое наследие (балет) и «танец живота», бальные танцы и степ, хип-хоп и чирлидинг, твирлинг (танцы с жезлом) и воздушная акробатика (танцы в воздухе на двух полосках ткани), брейк-данс и скиппинг (прыжки на скакалках), джаз модерн и фигурное катание на роликовых коньках. А также – международный турнир по спортивным мажореткам (мажоретки – девушки в военной форме с барабанами). Впервые в рамках Олимпиады был проведён Кубок ЦСКА «Вальс победы».

Судьями на Олимпиаде были преподаватели ведущих университетов и колледжей культуры, артисты Мариинского театра, знаменитые зарубежные танцоры. Главным судьёй выступил вице-президент Общероссийской Танцевальной организации (ОРТО) Ралиф Шакиров.

Это было красивейшее зрелище, в котором принимали участие спортсмены из 57 регионов и 23 стран. Более 1000 участников! Некоторые танцевальные пары преодолели тысячи километров, чтобы выступить на Всемирной танцевальной олимпиаде. Возраст участников – от 5 до 70 лет. Выступали они одновременно на шести сценических площадках. Прошло 590 церемоний награждения!

Организована Всемирная олимпиада так, чтобы зрители сразу поняли – это лучшее, что есть в танцевальном мире. Каждый год для победителей на этой Олимпиаде готовится новая эксклюзивная медаль, новый логотип. На этот раз логотипом олимпиады стали мальчик и девочка на бумажном кораблике, отправляющиеся по морю в страну своей мечты. В зоне регистрации был установлен огромный аквариум – выше человеческого роста, где плавали редкие виды рыбок. Возле одного из павильонов было два огромных светящихся сердца, где можно было сфотографироваться. Церемония открытия Олимпиады включала в себя уникальное световое шоу. А одна из стен была оформлена как «Аллея победителей». На этой «Аллее победителей» было нарисовано море, и каждый день, когда на каком-то конкурсе объявлялся победитель, его имя на бумаге в виде паруса прикреплялось на это море. К последнему дню Олимпиады всё «море» было усеяно «парусами». Были там имена и наших, всеволожских, девушек. А две мамочки из Всеволожска заранее заказали футболки с надписью «Мама золотого ребёнка». И произошло удивительное совпадение: их дочери действительно завоевали золотые медали.

В этом году всеволожцам впервые было доверено выйти на Парад открытия. Всеволожский танцевальный клуб «Галатея» прошёл под знаменем Ленинградской области. Каждый раз, как только исполнялся какой-нибудь танцевальный номер, на сцене появлялось изображение флага региона, откуда был танцор. Когда выступали спортсмены из «Галатеи», на сцене появлялся крупный флаг Ленинградской области.

Клуб «Галатея» начал своё выступление 29 апреля, когда отмечался Всемирный день танца. Выступали три дня. Номера наших земляков были представлены в номинациях по акробатическому танцу, акробатическому шоу и акробатическому этюду: в соло, в дуэте и в группах, причём – в разных возрастных группах. Некоторые из наших спортсменов соревновались сразу в нескольких номинациях. Одновременно приняли участие в чемпионате, кубке России и в чемпионате мира по акробатическому танцу. Всего у нашего клуба было 118 выходов на площадку. Особо был отмечен жюри и зрителями танец «Граница» (1 место в малой группе, возрастная категория дети), танец «Красное-чёрное» (1 место в малой группе, юниоры), «Призрак оперы» (1 место в формейшн, юниоры), «Бармалей (1 место в малой группе, дети), «Бабки-ёжки» (1 место в малой группе – юниоры), «Дефиле» (1 место в малой группе – юниоры) и другие.

Но победы достались нелегко. Наши звёздочки начали вступление с одной восьмой финала. Каждое их выступление зрители встречали бурными овациями. Дойти до полуфинала было сложно, но самое трудное – выйти в финал, ведь это – состязание с лучшими спортсменками мира. Несмотря на усталость и волнение, наши спортсменки и спортсмены продемонстрировали мастерство и артистизм. И каково было в такой напряжённой борьбе 9-­летней Алисе Пчелинцевой (город Всеволожск) завоевать 13 медалей! А 9-летняя Елизавета Матвеева получила 12 медалей, хотя до этого у неё был перерыв в занятиях на полтора месяца (из-за болезни). Тем не менее она выиграла всё, что можно. И даже выступила на Всемирной олимпиаде с танцем, который придумала сама (а тренер этот танец только немного доработала). И теперь номер «Песенка о шпаге» приносит Лизе Матвеевой только золото. Совсем ещё юная 16­-летняя Алеся Сельвич (город Всеволожск) завоевала второе место на чемпионате мира среди взрослых. А вообще, Алеся привезла со Всемирной олимпиады множество медалей. Дважды чемпионом России (в разных номинациях) стал Дима Кыркалов.

Золотые медали чемпионата мира в разных возрастных группах завоевали: Алиса Пчелинцева, Елизавета Матвеева, Дмитрий Кыркалов, Татьяна Кыркалова, Софья Кажуро, Елизавета Миронкина, Полина Евсикова, Кристина Горбунова, Анастасия Ткачук, Виктория Жаворонкова.

Победителями чемпионата России и Кубка России стали: Алеся Сельвич, Алиса Пчелинцева, Елизавета Матвеева, Дмитрий Кыркалов, Андрей Кыркалов, Татьяна Кыркалова, Елизавета Миронкина, Софья Кажуро, Полина Евсикова, Виктория Жаворонкова, Кристина Горбунова, Виктория Ильтер, Александра Чеча, Анастасия Ткачук, Александра Никитина, Софья Латова, Василина Буховцова, Александра Райлян, Анастасия Бычкова.

Обладатели золотой медали в каждой номинации получили звание «Победитель Всемирной Танцевальной Олимпиады». Данное звание является почётным и сохраняется за исполнителем навечно. Всеволожцы привезли с Олимпиады очень много серебряных и бронзовых наград. Думается, что золотые медали у этих детей ещё впереди.

Но ещё об одном достижении следует рассказать особо. В этом году коллектив продемонстрировал на Олимпиаде 61 танец. И это был своеобразный рекорд тренера Надежды Карпуниной, которая в клубе выступает не только тренером, но и постановщиком танцевальных номеров. Оргкомитет Олимпиады отметил «Галатею» за высокий профессионализм и слаженную работу команды. Но самое главное – это ощущение сказочного действа, захватывающая атмосфера праздника, на котором так ярко показали себя представители Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Всеволожского танцевального клуба «Галатея»