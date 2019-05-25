Всеволожская весна ярмаркой красна!

В прошедшие выходные на Юбилейной площади города Всеволожска развернулась и разгулялась районная сельскохозяйственная весенняя ярмарка.

С некоторых пор она стала для потребителей традиционной, а для производителей – даже обязательной. Ведь давно известно, что цыплят по осени считают, а весенний день год кормит. Иначе осенью и собирать-то будет нечего. Поэтому в ассортименте весенней ярмарки в основном деревья и кусты, изобилие летних цветов и многолетников, десятки сортов клубники и земляники, травы и клубни, семена и уже готовая рассада. А также все сопутствующие товары, представляющие интерес для садоводов-огородников, энтузиастов дачного дела и для городских жителей, – без нужных инструментов и удобрений не вырастет на огороде репка и не расцветет герань на вашем подоконнике.

Традиционно широко представлена на всех наших районных ярмарках сельскохозяйственная продукция гигантов отечественного Агропрома: ЗАО «Выборжец», ЗАО «Племенной завод Приневское», СПК «Пригородный», а небольшие фермерские хозяйства балуют посетителей своей эксклюзивной продукцией.

Тут мясо, молочко и рыба, кондитерские изделия и фрукты, чай, мед и прочее съестное изобилие… Ярмарка вызывает неизменный интерес у населения, потому что это всегда еще и праздник с многочисленными аттракционами и выступлениями как самодеятельных, так и профессиональных артистов.

Поздравить народ с этим праздником пришло районное и городское руководство: глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук, глава администрации района А.А. Низовский и глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун. И дни стояли как по заказу: по-летнему теплые и солнечные.

Кому – арбуз, а кому-то – свиной хрящик!

Должны признать, что весенняя ярмарка все-таки и рангом пониже, и масштабом помельче, чем, допустим, осенняя. Поэтому, как правило, и дорогу на Юбилейную площадь в дни весенней ярмарки не перекрывают от памятника Владимиру Ильичу. Малым, средним и даже большим предпринимателям вполне хватает места непосредственно на площади. Покупателям тоже. Здесь всё помещается: и лавки с бамбуковыми одеялами и подушками, и красота художественных промыслов – береста и можжевеловые плошки-ложки, золотая хохлома и картины на холсте. Народ толпится у лавки с «Кузьмоловским хлебом», стоит в небольшой очереди за свежими огурцами и помидорами Агрофирмы «Выборжец», выбирает мяско на шашлык, покупает сливки производства «Приневского». Как говорится, кто хочет арбуза, а кто – свиного хрящика.

Продавец у прилавка «Камчатская рыбка» всем желающим дает попробовать и копченого палтуса, и дикого лосося под названием «Черный принц», рекомендует рыбу чавычу, нерку и белугу. Пробуют с удовольствием. Интересуются, не «второй ли свежести осетрина»? Мы тоже задаем этот «булгаковский вопрос» начальнику управления экономики Всеволожского района Инге Сергеевне Масловой и заместителю начальника Всеволожской районной станции по борьбе с болезнями животных Петру Ивановичу Урсову. И.С. Маслова за качество спокойна.

– Наша государственная ветеринарная служба контролирует и отвечает за качество продукции, представленной на нашей ярмарке. Все участники перед тем, как получить разрешение на размещение на ярмарке своего продукта, обращаются в первую очередь в ветеринарную службу за согласованием и получением пакета необходимых документов. Замечу, что ветеринарная служба благодаря новейшим инновационным системам и технологиям может проследить весь путь движения товара.

– Такие быстропортящиеся продукты, как рыба, колбаса и в том числе мясо, – предмет постоянной заботы ветеринарной службы, – заверяет П.И. Урсов:

– Весь путь конкретной рыбной продукции мы можем проследить от места вылова, обработки и дальнейшего её движения. Все в электронном виде отслеживается. Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность, протокол испытаний, – вписываются в ветеринарный сертификат. Качество соответствует всем нормам и стандартам. И с администрацией района в этом плане мы работаем, как говорится, рука об руку, с полным пониманием, что качество, безопасность продукции – это главное.

Ну что ж, за качество продовольственных товаров, надеюсь, мы можем быть спокойны. А вот цветы и кусты мы выбираем, в основном ориентируясь на свой собственный опыт, вкус и представление о прекрасном. И ох как немало «подводных камней» ожидает на этом пути начинающего садовода-цветовода. Да и опытные порой попадают «впросак».

У кого живёт петуния?.. У кого цветет лобелия?

На ярмарке от изобилия растений глаза, что называется, не только «разбегаются», но еще и «замыливаются». Неопытные хватают все, что под руку подвернется. Я тоже все это испытала в полной мере. Всё хочется! И войлочную вишню, и абрикос, который предлагает бойкий продавец, обещая, что он районированный и зацветет уже чуть ли не этой весной, а еще хочется все разноцветье флоксов шиловидных, и эхинацею пурпурную, и пузереплодник, и барбарис тунберга, и всего-всего!

Берешь, а то и хватаешь порой без разбора и понятия всё, на что глаз ляжет, – а потом ходишь по саду-огороду, пытаясь найти место для новых кустов и цветов, зачастую не понимая, что им надо. А может, им кисло здесь, или наоборот – слишком сладко? И сколько загубленных кустиков и цветочков на веку каждого начинающего горе-садовода – знает только он сам. У каждого, поверьте, есть этот печальный опыт. В том числе опыт общения с хитрованами, обманщиками, умеющими продать дырку от бублика неопытному энтузиасту шести соток. Такое тоже есть. Зато какое счастье встретиться на той же ярмарке с настоящими мастерами своего дела!

У Светланы Кузьминой, приехавшей на ярмарку из деревни Куйвози, на ее импровизированном прилавке – просто радуга спустилась с неба. Петунии всех расцветок, вариаций и всевозможных форм так и просятся поселиться в твоем саду. «Возьми меня к себе!» – кричит вот эта лиловая. «И меня!» – взывает красная с белым ободком. А белая, с густой бахромой по краю, стыдливо молчит: потерялась немного на фоне своих ярких подруг. Но на самом деле она в рекламе не нуждается. Как без белого в саду? Светлана говорит о своих питомцах как о живых созданиях. На самом деле так оно и есть:

– Секретов у меня, как вырастить такие цветы, немного, но они есть. Первый и самый главный: надо это дело любить, отдавать ему душу и время, делать все радостно и с настроением: и сеять, и пикировать, и подкармливать, и выбирать. Семена выбираю профессиональные, в проверенном интернет-магазине. Посев поверхностный, в маленькие плошечки под стекло, – только в январе. И обязательная подсветочка. У меня две теплицы, в которых летом зреют помидоры и огурцы, а уже в апреле я выношу из дома в эти теплицы петунии. Они у меня там живут, радуются. Включаю для них два инфракрасных обогревателя, чтобы не замерзли. Без подсветки петунию не вырастить. Если ее посеять в феврале или в марте, она у вас зацветет в конце лета. Она же медленно развивается, как и лобелия. А еще секреты: подкормки, гидрогель и обязательная прищипка и свободное расположение. Чтобы кустики не как в автобусе в час пик жались друг к другу, а свободно стояли – вот тогда будет толк.

Невооруженным глазом видно, что Светлана толк знает не только в петуниях. У нее для этой ярмарки приготовлено множество рассады томатов, многолетников и клубники. И все это – на 14 сотках!

– Я жена военнослужащего и сама уже военный пенсионер, – говорит Светлана. – Но у меня любовь к этому цветочному миру – в крови. Бабушка, мама – у нас у всех «зеленая рука», – знаете, есть такое выражение. Все, что ткнем в землю, растет. Руки тоже, конечно, надо приложить. В прошлом году вырастила 365 горшков с петуниями. В этом году перемахнула за 500 штук, и это 94 сорта! Петунии – любовь моя. Они у меня «живут», потому что мы нравимся друг другу.

Да, у Светланы «конек» – петунии. А у Галины Юловой из города Сертолово – хризантемы. Сюда, на ярмарку, она привезла только 20 сортов, а всего в её саду «живут» и цветут до самых морозов хризантемы 60 сортов. Со знанием дела Галина дает консультации желающим вырастить хризантемы.

Брама и «золотая козочка»

Всем хочется красоты! Даже жителям пятиэтажек, весь сад которых помещается на балконе: пара горшков с петуниями и пеларгониями да несколько ящиков с какой-нибудь зеленушкой – уже радость! А какая радость для детей – пообщаться на подобной ярмарке с братьями нашими меньшими! Их здесь немного, но наш разговор с главой города Всеволожска Ангелиной Александровной Плыгун идет под свое­образный аккомпанемент: дружный хор утят пекинской утки, мощное пение красавца петуха породы брама. Рыжий красавец в пышных штанах, утята нежного лимонного оттенка, цесарки тоже подают свой голос. Все это хозяйство нашей землячки из деревни Борисова Грива Жанны Курловой, с которой мы частенько пересекаемся на ярмарках. Более того, мы ездили к ней в гости в ее поющую деревню как-то под Новый год: сделать фото с ее красавцами петухами породы брама. Точно, это был Год петуха. Познакомились заодно с ее козами. Жанна ласково их называет «мои золотые». Ее золотые козочки дают по пять литров элитного, чрезвычайно полезного диетического молока. А кролики породы шиншилла, бабочка и белый великан, как вы помните, дают также диетическое легкоусвояемое мясо. Но на эту гастрономическую тему как-то не думается – просто ребятня крутится вокруг этого живого уголка. А глава администрации района – Андрей Александрович Низовский – не удержался, даже взял на руки эдакого «пушистика». Не думаю, чтобы купить, а просто познакомиться поближе.

У Ангелины Александровны Плыгун свои стратегические задачи сегодня на ярмарке.

– Моему младшему внуку Кирюше год и восемь месяцев. Огуречная душа! Любит огурцы. И мы решили: пусть у мальчика будет своя собственная огуречная грядка. Муж в эти часы должен был сделать ему небольшой парничок, а я купила на ярмарке рассаду огурцов. Вот сейчас приеду с ярмарки, будем сажать огурцы. У него есть своя лопатка, своя маленькая лейка, – пусть ухаживает и выращивает. Пусть знает, какой ценой достается урожай, что такое вообще труд на земле.

Я думаю, каждый вынес с ярмарки самые разнообразные уроки, общаясь с мастерами своего дела и при этом запасаясь хорошим настроением.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА