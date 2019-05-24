Малышей ждут в МФЦ

С осени 2019 года свидетельство о рождении можно будет получить в многофункциональных центрах Ленинградской области за один день.

Такой законопроект сейчас обсуждается в областном парламенте, а внес его на рассмотрение губернатор региона Александр Дрозденко. Пока документ рассматривают профильные комиссии.

Первыми районными МФЦ, готовыми предоставить эту услугу, станут Выборгский, Гатчинский и Приозерский. Там регистрировать младенцев готовы уже в октябре 2019 года, остальные МФЦ смогут принять новорожденных с января 2020 года.

Свидетельства о рождении в МФЦ будут выдаваться как родителям, состоящим в браке, так и одиноким. От родителей потребуется заявление, паспорт, медицинское свидетельство и свидетельство о заключении брака, если оно существует. Важно: зарегистрировать новорожденного нужно в течение месяца с момента его появления на свет. Заметим, обременения, такие как регистрация одновременно с установлением отцовства или при суррогатном материнстве и других аналогичных случаях, останутся за ЗАГСами.

Всего, по данным органов ЗАГС, в 2018 году в Ленинградской области родились 14 164 малыша, а в I квартале текущего года – 3 308. Услуга по государственной регистрации рождения доступна во всех МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области с 2018 года. А началось всё в 2016 году, когда стартовал пилотный проект в МФЦ «Тихвинский». Позднее практику распространили на все МФЦ региона, и пока срок оказания услуги занимает несколько дней. Мы надеемся, что с начала 2020 года зарегистрировать малыша в любом МФЦ можно будет прямо в день обращения. Никаких очередей, внимательное отношение сотрудников МФЦ, оперативность – вот главные приметы новой услуги.

Более того: при потере свидетельства о рождении в МФЦ «Мои Документы» можно получить новое. Если рассеянному еще нет 18 лет, дубликат получат родители или опекуны. После 18 лет подать заявление на восстановление свидетельства может сам юный гражданин.

Сегодня в Ленинградской области действует свыше 30 филиалов и отделов МФЦ. И почти ежедневно в каждом из них регистрируется начало новой жизни нового жителя Ленинградской области. Так, уже в этом, 2019 году через МФЦ зарегистрировали рождение 556 малышей. Традиционно больше всего новорожденных регистрируются во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.

Директор МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов отметил:

– Ленинградская область является одним из лидеров в России по внедрению передовых технологий в работу центров госуслуг. МФЦ региона первым организовал электронное взаимодействие с ФНС и МВД по ряду услуг, начал внедрение технологий бережливого производства в деятельность, запустил возможность оплаты госпошлин банковскими картами посредством эквайринга. Рождение ребенка – это счастливое событие, которое вызывает много хлопот. И совсем скоро мы сможем сделать эту услугу простой и доступной.

Зоя ШПАНЬКО

Фото Антона ЛЯПИНА из архива