Русские песни в исполнении ансамбля «Веретенце» признаны лучшими в области

Ансамбль «Веретенце» занял первое место на II Детском областном конкурсе народного песенного и инструментального искусства «Звенящий родник». Мероприятие состоялось в рамках культурного проекта «Песни во имя мира» и областного фестиваля «Корюшка идет!»

– Фестиваль проходил на двух площадках, – рассказывает руководитель коллектива заслуженный работник культуры РФ Галина Юрова. – В конкурсе приняли участие детские коллективы и сольные исполнители. Всего было представлено 44 номинанта из 16 районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Вокальное мастерство в Новой Ладоге продемонстрировали 450 юных талантов. Воспитанники нашего коллектива спели песни «Веночек», «Тараторки» и «Гармонист Тимоша».

Несмотря на то что лето не за горами, ансамблю «Веретенце» еще предстоят выступления. Ребята примут участие в концерте на Юбилейной площади в День защиты детей, в XIV Открытом фестивале национальных культур «В гостях у Олениных» и в фестивале «Россия – Родина моя».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА