Юные пожарные Всеволожского района продемонстрировали умения в борьбе с огнем

В минувший четверг на стадионе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди областных подразделений добровольной пожарной охраны и дружин юных пожарных.

Состязания проводились в двух возрастных категориях: «юниоры» и «взрослые». Старшая возрастная группа демонстрировала свои навыки работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему и боевое развертывание. Юные добровольцы надевали на скорость боевую одежду и снаряжение, поднимались по штурмовой лестнице и преодолевали полосу препятствий.

По итогам соревнований юные пожарные Всеволожского района заняли второе место.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области