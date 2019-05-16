Школьников Ленинградской области научат основам предпринимательства

Более 400 педагогов из 47-го региона приняли участие в конференции «От идеи к проекту, от проекта к предпринимательству», которая прошла сегодня, 16 мая, в Муринском центре образования № 1. В рамках мероприятия стартовал проект по популяризации предпринимательства среди школьников.

Как считают инициаторы программы, в средних учебных заведениях необходимо ввести специальные дисциплины, которые научат азам ведения предпринимательской деятельности. На таких уроках можно будет освоить конкретные навыки для создания успешного бизнеса. Педагоги вместе с руководителями областных комитетов старались найти механизмы для популяризации бизнес-идей среди школьников.

– Сегодня стартует важный и интересный проект, направленный на развитие предпринимательства среди школьников, – приветствуя участников мероприятия, отметил руководитель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. – Очень хочется, чтобы старшеклассники после окончания школы овладели навыками ведения бизнеса. Проектируя свой жизненный путь, наши выпускники, к сожалению, редко выбирают предпринимательскую деятельность. Поэтому и было решено реализовать специальный проект. Есть неплохой зарубежный опыт, который можно частично применить в наших условиях, при этом создать свою собственную уникальную модель.

– Развитие малого и среднего бизнеса нашло отражение в Майских указах президента, – напомнила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Сегодня критерий предпринимательской активности нашего региона серьезно отстает от среднероссийского значения. Правда, за последние три года наблюдается ускорение темпов открытия новых предприятий. На этом фоне важно популяризировать бизнес-идеи среди школьников.

Пока, согласно данным экспертов Высшей школы экономики, развитию предпринимательской деятельности среди выпускников мешает непонимание родителей, которые в связи с разными рисками негативно относятся к бизнес-идеям детей.

Как подчеркнула Светлана Нерушай, ребят надо заинтересовать – толчком для развития школьного предпринимательства могут стать конкурсы, на которых лучшие проекты поддержат материально.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА