В Ленинградской области выберут столицу

Сегодня стартовал конкурс «Столица Ленинградской области». Областная комиссия во главе с вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Перминовым рассмотрит заявки от муниципальных районов.

Итоги конкурса будут объявлены главой 47-го региона Александром Дрозденко в августе на праздновании Дня Ленинградской области в Бокситогорске.

– Это конкурс, открытый для всех районов и городского округа. Ожидаем ярких презентаций о том, какие улучшения местная власть предлагает в столице-2020 для пользы жителей и на радость гостям торжеств, – отметил Сергей Перминов.

Традиционно победитель конкурса получит дополнительное финансирование на подготовку мероприятий.

Напомним, статусом столицы Ленинградской области на 2019 год наделен Бокситогорск.