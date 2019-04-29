Фестиваль «Березовый сок» прошел в Дубровке

В пятый раз прошел Всеволожский районный фестиваль «Березовый сок». В этом году самодеятельные творческие коллективы, представляющие почти все муниципальные образования района, собрались в поселке Дубровка, в живописном парке на берегу реки.

Прославленный образцовый вокальный коллектив «Узорица», хор ветеранов «Радоница», известный далеко за пределами Всеволожского района народный ансамбль русской песни «Крупеничка», театр песни «Фавор», чтецы и декламаторы из литературно-художественного салона «Родник», ансамбль народных инструментов из Кузьмоловского Дома культуры – всего двадцать пять заявок было подано на участие в фестивале.

Кроме художественной самодеятельности, в рамках фестиваля прошла тематическая выставка «Березка белоствольная», подготовленная воспитанниками Детской школы искусств Всеволожского района. Около 40 работ, выполненных юными живописцами в возрасте от 5 до 13 лет, представила педагог ДШИ Лидия Симоненко.

Приехали в Дубровку и бессменные участницы фестиваля «Березовый сок», рукодельницы из поселка им. Морозова, почти 20 лет назад объединившиеся в клуб с говорящим названием «Вдохновение». Тончайшие вышивки гладью, лентами и бисером, искусное лоскутное шитье, флористические композиции, куклы-обереги, поделки из природных материалов – староста клуба Татьяна Иванова и сама точно не могла сказать, сколько всего работ они привезли.

И, конечно, все желающие были приглашены на дегустацию березового сока, а также березового и кленового сиропов, организованную директором Фестиваля «Березовый сок» Алексеем Грибиным.

– Фестиваль – это еще одна прекрасная возможность сплотить наши творческие силы, – отметила начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Наталья Краскова. – Символ России – белая береза, символ весны и пробуждающейся жизни – березовый сок. Хочу пожелать всем, кто приехал на славную дубровскую землю, здоровья, сил, удачи и вдохновения. С праздников весны вас и с наступающим Днем Победы!

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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