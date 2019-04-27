Во Всеволожске прошел большой субботник

Большой общегородской субботник состоялся во Всеволожске 26 апреля. Вместе с сознательными горожанами на уборку вышли сотрудники администраций Всеволожского района и города Всеволожска, специалисты муниципальных предприятий и учреждений образования. А спикер Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин прибыл на субботник с подкреплением – сотрудниками аппарата областного парламента.

Во Всеволожске были организованы 24 зоны для коллективной уборки, причем особое внимание уделялось местам массового отдыха горожан и общественным пространствам. В течение дня от мусора и прошлогодних листьев были очищены Румболовский парк, Алексеевский парк, зеленые зоны вдоль Всеволожского проспекта, Ждановское озеро, карьер Песчанка, велотрек на улице Парковой и другие зеленые зоны города.

– В последнее время мусора уже не так много, люди в большинстве своем стараются за собой убирать. Очень много детей участвуют в субботниках – уверен, что после того, как они сами соберут мусор в мешки, подметут граблями газон – они точно будут соблюдать чистоту, – отметил Сергей Бебенин.

В общей сложности Всеволожск убирали около 700 государственных и муниципальных служащих. В ближайшее время в городе начнется масштабное озеленение.

Фото Антона ЛЯПИНА