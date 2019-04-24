Среди школьников Всеволожского района определяют сильнейших на «Зарнице»

Сегодня, 24 апреля, школьники Всеволожского района приняли участие в оборонно-спортивной игре «Зарница». Ловкие и смелые ребята демонстрировали силу, меткость, навыки ориентирования и командного взаимодействия.

Участникам игры было необходимо преодолеть целую серию испытаний, среди которых была строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата, прохождение полосы препятствий и оказание товарищу первой медицинской помощи. А юные спасатели демонстрировали свои навыки на пожарной эстафете. В соревнованиях приняли участие ученики 8-х классов из 33 школ района.

– В течение многих лет «Зарница» пользуется популярностью, и это не случайно. Эта игра способствует развитию ловкости, выносливости, умения обращаться с оружием и навыков ориентироваться на местности, укрепляет товарищество и взаимовыручку, – подчеркнул заместитель главы администрации по безопасности администрации района Александр Трофимов.

Победителей оборонно-спортивной игры «Зарница-2019» наградят 22 мая на Юбилейной площади города Всеволожска на параде кадетских классов.

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ