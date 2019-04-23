Всеволожский район привлекает инвесторов

Более тридцати предпринимателей приняли участие сегодня, 23 апреля, в Совете по улучшению инвестиционного климата во Всеволожском районе. Бизнесмены и представители власти говорили о создании условий для привлечения капиталов. Состоялось мероприятие в КДЦ «Южный».

– Наша главная задача – выслушать и постараться помочь предпринимателям Всеволожского района, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Не секрет, что благодаря работающим бизнесменам бюджет пополняется доходами. От успешной работы предпринимателей зависит исполнение социальных обязательств. За счет таких налогоплательщиков финансируются дошкольные учреждения и средние учебные заведения, оказывается поддержка дополнительной системе образования, выделяются средства на питание школьников. Сегодня львиная доля предприятий, а это 50 процентов, сосредоточены на территории города Всеволожска.

– Мы стараемся помочь бизнесменам не запутаться в сложностях законодательства, – рассказал директор Агентства экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Андрей Сергеев. – Сегодня, к сожалению, три четверти жителей Всеволожского района трудятся в Санкт-Петербурге, оставляя налоги в Северной столице. Безусловно, ключевой индикатор роста благосостояния населения – создание высокооплачиваемых рабочих мест в районе. Большой прогресс в том, что областное правительство это понимает и старается качнуть пресловутый маятник в свою сторону.

По словам Андрея Сергеева, на сопровождении Агентства во Всеволожском районе находятся 16 новых проектов с объемом инвестиций в размере более 26 млрд руб., благодаря которым можно создать до 4,5 тысячи рабочих мест. Единственный ограничительный фактор для привлечения капиталов – отсутствие территорий.

– Инвестиционная картина Ленинградской области, как мозаика, складывается из нескольких важных элементов, – отметил директор департамента Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Юрий Голубь. – Она формируется за счет крупных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса. Сегодня в 47-м регионе создан благоприятный инвестиционный климат, который привлекает предпринимателей. Конечно, любой бизнес сопряжен с проблемами. На заседаниях в палате мы обсуждаем барьеры, которые возникают на пути становления предпринимателей. К примеру, стараемся решить острые вопросы, связанные с ведением бухучета, валютными операциями, логистикой.

На инвестсовете также рассказали об удачном опыте муниципального частного партнерства, в рамках которого будет реализован первый современный многофункциональный спортивный комплекс с прилегающей благоустроенной территорией в Щеглово.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы ВМР