Ансамбль «Надежда» зажег «БАЛтийское соЗВЕЗДие»

Образцовый хореографический ансамбль «Надежда» отличился на Международном конкурсе «БАЛтийское соЗВЕЗДие».

Коллектив был трижды признан лауреатом второй степени за композиции «Светлячки», «Семик» и «Страдание». Кроме того, звание дипломантов первой степени ансамбль получил за танец «Город». В конкурсе приняли участие коллективы из Республики Беларусь, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Архангельской и Ленинградской областей и других регионов РФ.

– Думаю, что благодаря упорному труду, интересным постановкам и классической подготовке ансамблю удается достойно выступать на разных международных, областных и районных конкурсах, – говорит художественной руководитель ансамбля Наталия Винюкова. – Жюри всегда отмечает высокую подготовку наших учеников. Основа танцевального искусства – классический танец, которому и обучают наши педагоги. Благодаря сложной работе наших хореографов удается держать высокую планку. Безусловно, нет предела совершенству. Поэтому мы постоянно оттачиваем мастерство наших ребят.

Ирэн ОВСЕПЯН

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