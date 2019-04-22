«Диванные войска» из Сертоловского ЦО № 2 завоевали первое место в финале районной лиги КВН

В минувшее воскресенье, 21 апреля, в КДЦ «Южный» состоялась игра «Здорово живешь» Всеволожской лиги КВН. Нынешний год объявлен в Ленинградской области Годом здорового образа жизни, именно поэтому игра была посвящена данной теме.

За переходящий кубок в виде большого бобра боролись команды Всеволожской школы № 2, Всеволожской школы № 5, Всеволожского центра образования, Сертоловского центра образования № 2, Колтушской школы, Разметелевской школы, Кудровского центра образования и Всеволожского агропромышленного техникума. Поболеть за ребят пришли многочисленные друзья и знакомые. Многие команды уже не первый год на сцене. За это время они успели полюбиться зрителям, приобрести опыт и выработать свой фирменный стиль.

Все началось с приветствия «Будь здоров», в рамках которого ребята представляли свою команду и рассказывали о себе. Затем участники должны были остроумно ответить на вопросы из зала. В завершение ребята комментировали фотографии, демонстрируемые на экране. Два последних конкурса потребовали от участников смекалки и быстроты реакции, ведь времени на подготовку у них было совсем немного. Для того чтобы придумать смешные ответы, им выделили всего лишь 30 секунд. Но юношеский задор и уверенность в себе помогли участникам не растеряться и достойно показать себя во всех трех конкурсах. По итогам мероприятия третье место присудили команде «Такая-ТА» из Всеволожского центра образования, второе место заняла команда «Кудроль» из Кудровского центра образования, победила команда «Диванные войска» из Сертоловского центра образования № 2.

Организатором мероприятия традиционно выступил отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениями районной администрации.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА