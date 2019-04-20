Бобровка – ты чья?

18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. В связи с этим хочется рассказать о новых фактах, появившихся в истории экипажа бомбардировщика Алёшина.

В этот экипаж входили: командир капитан С.М. Алёшин, штурман лейтенант В.А. Гончарук и стрелок-радист старший сержант Н.А. Бобров. Они служили в 44­-м отдельном скоростном авиационном бомбардировочном полку.

11 июля 1942 года звено этого полка вылетело с боевым заданием к финским позициям, находившимся вблизи Лемболово. Скоростной бомбардировщик экипажа Алёшина во время пересечения линии фронта был подбит, и командир принял решение направить горящую машину на вражескую артиллерийскую батарею. Отправить группу поиска на место гибели экипажа не представлялось возможным, и лётчики до сих пор числятся как пропавшие без вести. В 1943 году все три члена экипажа были удостоены звания Героев Советского Союза (посмертно). Сейчас непонятно почему, их не стали искать сразу после войны, когда территория была освобождена от финских частей. Но в 1966 году им поставили памятник возле железнодорожной станции Лемболово.

Совсем как военный детектив

Статьи, связанные с экипажем Алёшина, наша газета публикует начиная с 2015 года. За это время перед читателями развернулся целый «детектив».

Всё началось с того, что поисковый отряд «Группа безымянная» в 2004 году обнаружил в лесу между деревнями Лемболово и Мистолово обломки самолёта СБ и останки членов экипажа. Первая статья об уникальной находке появилась в газете «Всеволожские вести» спустя 10 лет – в январе 2015 года (статья «Загадка экипажа Алёшина»). Статья попала в Интернет, её читали по всей России. И через год в газету пришло письмо из Москвы. Нашёлся родственник одного из членов экипажа. Это был родной брат стрелка-радиста Николая Боброва. Александр Александрович Бобров – известный московский поэт, журналист, секретарь Союза писателей России.

Всю жизнь его интересовало точное место гибели брата, и, прочитав нашу статью, весной 2016 года он приехал в Ленинградскую область. Под влиянием этой встречи в том же году Александр Александрович выпустил книгу о брате «Звезда над озёрами», а в нашей газете в августе 2016 года появилась статья под названием «Памятник из серых скал».

На этом история не закончилась. Через полгода пришло электронное письмо от преподавателя Лесновского центра образования В.А. Коптелова. Он сообщал, что в посёлке Лесное Всеволожского района есть школьный музей, где тихо и скромно хранятся письма от родственников членов экипажа Алёшина. А в этих письмах – уникальные сведения их биографии. Я выехала в этот музей и отрывки из писем опубликовала в статье «Огненный таран» (в декабре 2016 года). До 2016 года эти письма нигде не публиковались.

Но события продолжали разворачиваться. 22 сентября 2018 года сбылась давняя мечта Александра Александровича Боброва. Поисковики тропами провели его через лес на то место, где были найдены останки экипажа. В тот день было принято решение увековечить место гибели экипажа. А 4 ноября 2018 года произошло громкое событие: останки Героев Советского Союза С.М. Алёшина, В.А. Гончарука и Н.А. Боброва в торжественной обстановке были захоронены у памятника на станции Лемболово. Поисковики шли к этому событию 14 лет, родственники героев – почти всю жизнь. 9 ноября 2018 года в нашей газете вышла статья «Герои не умирают».

А дальше было вот что. Главный специалист отдела молодёжной политики правительства Ленинградской области Герман Сакс сообщил, что ночью с 9 на 10 мая поисковики из «Группы Безымянная» проведут необычную церемонию. Они почтят память защитников Отечества – установят памятник на месте падения самолёта СБ – в урочище Мистолово. После этого некоторое время памятник будет стоять в опалубке. А торжественная церемония открытия состоится немного позже. Дата и время будут указаны в нашей газете. На эту церемонию вновь приедут родственники Николая Боброва. Но и это – не последняя точка в истории.

Историческое место нужно сохранить

В честь Героев Советского Союза называли улицы, деревни – в надежде, что память пронесётся сквозь века. Согласно справочникам в честь Семёна Михеевича Алёшина было переименовано село, где он родился (Воронцовка Знаменского района Тамбовской области). Его имя носят школа и колледж (бывшее ФЗУ), где он учился на слесаря. В честь Владимира Александровича Гончарука был переименован колхоз, где он родился. Этот колхоз базировался в селе Чижовка Звенигородского района Черкасской области. Место находится на Украине. В Москве есть школа имени Николая Александровича Боброва. И всё. Почему?

В 1949 году в СССР проведено массовое переименование деревень на территориях, за которые велась советско-финская война. Например, посёлок Вещево в Выборгском районе назван в честь Героя Советского Союза П.Е. Вещева, погибшего в 1939 году. Посёлок Заходское того же района назван в честь самого результативного пулемётчика Великой Отечественной войны Героя Советского Союза А.И. Заходского, погибшего в 1941 году. Жители Всеволожского района должны знать, что в честь лётчика Алексея Севастьянова назван посёлок в Приозерском районе. И недавно по инициативе местных жителей там был установлен небольшой памятник А. Севастьянову.

А вот деревне Бобровка не повезло. Передо мной документ, который прислал брат героя А.А. Бобров. Документ был написан в августе 1983 года в ответ на запрос из «Литературной газеты»: «Приозерский Горгосархив отвечает, что на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «О переименовании населённых пунктов в Ленинградской области от 13.01.49 года» посёлок Пурпуа Саккольского сельского Совета переименован в посёлок Бобровка Громовского сельского Совета Приозерского района Ленинградской области». Документ подписала заведующая Приозерским Горгосархивом Л.В. Филиппова. Получив такое сообщение, семья героя, проживая в Москве, была убеждена, что где-то на русской земле есть деревня, названная в честь родного человека, погибшего за освобождение этой земли.

Но дальше было разочарование. В 1983 году А.А. Бобров повёз своего сына в деревню Бобровка. Тогда-то и узнали, что Бобровка попала под программу по уничтожению малых деревень. И никого при этом не взволновало, в честь кого она названа. Однако в 80-­е годы ещё стоял памятный щит, и возле этого указателя брат героя и его племянник Дмитрий сфотографировались на память.

А вот в наши дни этой деревни даже нет на карте, есть только урочище Бобровка. Рядом с урочищем уже появился один коттеджный посёлок, который по логике святого отношения к памяти о защитниках Отечества следовало бы назвать «Бобровка», но его почему-то назвали «Коттеджный посёлок Суходольское».

Весной 2018 года по просьбе А.А. Боброва я позвонила в администрацию Громовского СП и, к своему удивлению, услышала, что в администрации даже не знают, что Бобровка названа в честь Героя Советского Союза. Приятный женский голос мне сказал: «А мы думали, что деревня названа в честь того, что там жило много бобров». Что же случилось? В архивах затерялись документы о переименовании? И куда переехали все бывшие жители большой деревни? Они ведь должны были помнить, чьё имя носила их малая родина.

22 июня 2018 года во время торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском кладбище секретарь Союза писателей России Александр Александрович Бобров передал письмо губернатору Ленинградской области. Через некоторое время по поручению А.Ю. Дрозденко его принял зампред правительства Николай Петрович Емельянов, который отнёсся к проблеме с большим сочувствием и сказал, что из сложившейся ситуации есть два выхода.

Первый – назвать в честь Николая Боброва улицу в соседнем селенье, например в посёлке Громово или в посёлке Суходольское. Второй – поставить памятный щит на дороге: «Здесь находилась деревня Бобровка, названная в честь Героя Советского Союза лётчика Н.А. Боброва». Но сначала необходимо согласовать вопрос в Громовском сельском поселении. В Правительстве Ленобласти инициативу поддержат, а если нужно письмо в поддержку и согласие департамента культуры, чтобы поставить памятный знак на учёт, – сделают.

И вот 11 августа 2018 года мы с писателем А.А. Бобровым поехали на разведку в Громовское сельское поселение. Это – красивейшие места Ленинградской области. В этих местах всё благоухает, хотелось бы, чтобы и поступки людей были такими же красивыми… К сожалению, глава администрации находился в отпуске. А.А. Бобров оставил в администрации письменное заявление.

Урочище, названное в честь героя, погибшего во Всеволожском районе, находится в 4 километрах от Громова, но добраться туда в наши дни можно только на такси. Женщина-водитель такси нас сразу же обескуражила: «Сколько раз мимо проезжала и не знала, что Бобровка названа в честь Героя Советского Союза! Спасибо, что сказали». На месте бывшей деревни Пурпуа, а потом – деревни Бобровка, мы увидели два дома. Один был домом лесника, другой – финский домик дачников. Нас приветливо встретил местный лесник Г.С. Корчагин. Он показал, что у него в паспорте указана прописка: «кордон Бобровка». Но что место названо в честь Героя Советского Союза, он тоже не знает. Все, кого мы встретили в этот день, высказали готовность поддерживать память о лётчике. Они хотели бы им гордиться, но, забегая вперёд, скажу, что вопрос об урочище Бобровка до сих пор официально так и не решён.

Картина складывается печальная. Ведь не только ради своих родственников пожертвовали своей жизнью наши герои. А почему-то вопросы их увековечения возложены на плечи родственников.

Всё-таки хочется верить, что память о героях не умирает. Сейчас писатель Александр Бобров закончил свою новую книгу. Книга будет называться «Сосна у селенья Бобровка», и в ней найдут отражение памятные события и горькие эмоции, связанные с посещением урочища Бобровка в Ленинградской области. Презентация книги состоится в мае 2019 года на XIV Книжном салоне в Санкт-Петербурге. А мы будем ждать продолжения истории об экипаже Алёшина.

Людмила ОДНОБОКОВА