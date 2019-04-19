В Музее «Дорога Жизни» покажут фильм, снятый в блокадном Ленинграде

В филиале Центрального Военно-морского музея – Музее «Дорога Жизни» в субботу, 20 апреля состоится премьера фильма, снятого в блокадном Ленинграде, «Великая победа под Ленинградом».

В Санкт-Петербургском государственном университете на Архивном съезде аспирант Высшей школы социальных наук (Париж) Мария Голик объявила, что в блокадном Ленинграде был снят не один, а три полнометражных документальных фильма. Это была опасная и самоотверженная работа, в которой буквально под пулями участвовали операторы А. Погорелый, Е. Учитель, В. Страдин и С. Фомин. А также – режиссеры-постановщики П. Паллей, В. Соловцов, Н. Комаревцев. Доподлинно неизвестно, показывались ли эти фильмы широкой публике в советское время. Но к началу XXI века уникальные пленки были задвинуты далеко на полках.

Первый из этих фильмов ленинградцам уже хорошо известен – «Ленинград в борьбе», он был смонтирован в 1942 году и попал в Интернет в 2016 году. Второй фильм в этой серии – «Ладога» – был снят в 1943 году и его премьера состоялась в ноябре 2018 года, об этом писала газета «Всеволожские вести». Третий фильм – «Великая победа под Ленинградом», снятый в 1944 году.

Поисковики из РОО ИАЦ «Помним всех поименно» обратились к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Ю. Анохину, по ходатайству которого Российский государственный архив кинофотодокументов сделал цифровую копию.

Мероприятие начнется в 12.00, и одновременно онлайн-демонстрация этого фильма будет проходить на канале YouTube.

Напомним, в газете «Всеволожские вести» № 58 от 21 декабря 2018 года, в статье «Документальный фильм из 1942 года возвращен зрителям» рассказывалось, что сотрудники РОО ИАЦ «Помним всех поименно» случайно в книге Н. Озаровского обнаружили упоминание о том, что в 1942 году операторы снимали документальный фильм «Ладога». Они стали искать этот фильм и нашли его в Красногорском архиве Московской области.

Людмила ОДНОБОКОВА