Объезд Мурино стал дорогой раздора

Около 200 жителей Мурино приняли участие в рабочей встрече, посвященной вопросам строительства дороги, которая должна соединить КАД с трассой «Санкт-Петербург – Матокса» в обход Мурино и Нового Девяткино.

Жаркие дебаты прошли с участием председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрия Запалатского, руководителя администрации Всеволожского района Андрея Низовского, компании проектировщика, местных и областных чиновников. Речь шла о дороге вдоль проспекта Авиаторов Балтики.

– Дело в том, что строительство такой важной магистрали требует серьезных финансовых вливаний, – отметил Юрий Запалатский. – Если народ выступает против, необходимо тщательно взвесить все аргументы. Мы готовы рассмотреть сценарий по прекращению строительства. Вот только при растущем потоке автотранспорта повторная возможность начать аналогичное строительство может появиться через десятилетие.

Участников собрания проинформировали, что проект прошел общественные слушания, на которых присутствовали 300 жителей. Из них только один человек выступил против данной инициативы.

Недовольные люди говорили, что дорога нужна, но необходимо проработать многие вопросы ее строительства. Некоторых смущали шумозащитные экраны, которые могут испортить вид из окна, других волновала проблема выхлопных газов.

Андрей Низовский, подводя итоги встречи, заявил, что все решения по проекту будут приниматься исходя из мнения большинства муринцев, а не только жителей проспекта Авиаторов Балтики. «Как решит большинство, так и будет», – подчеркнул глава администрации.

Ирэн ОВСЕПЯН