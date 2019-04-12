И от них зависел космический полет

Евгений Николаевич Богомолов проживает в поселке Кузьмоловский. Этот поселок был построен в 1961 году для работников Государственного института прикладной химии (ГИПХ). Осенью 2019 года институт будет отмечать 100-летие, а сегодня – 12 апреля – мы отмечаем День космонавтики. Евгений Богомолов имеет отношение и к тому, и к другому событию. Сейчас ему 80 лет, а во времена своей крепкой молодости он вложил свой скромный вклад в то, чтобы советские корабли первыми оказались в космосе.

Космос так или иначе присутствовал в его жизни с самого начала. Евгений Николаевич родился в 1938 году в городе Киржач Владимирской области. Это – старинный город, старше Москвы. В 1942–1943 годах на аэродроме «Киржач» в секретной обстановке готовились десантники для особых заданий. После войны на базе аэродрома был открыт единственный в нашей стране Научно-исследовательский институт парашютостроения. Здесь совершали прыжки знаменитые летчики – Каманин, Раскова, а также – будущие советские космонавты. По злой иронии судьбы здесь же, в 1968 году, во время выполнения тренировочного полета погибли Юрий Гагарин и Владимир Серегин…

Евгений Богомолов вырос в семье с крепкими русскими традициями. Бабушка была глубоко верующей. Отец воевал на фронтах финской и Великой Отечественной войн. Но судьба распорядилась так, что в 1945 году мама с сыновьями переехала в Ленинград, а потом ей одной пришлось воспитывать двоих сыновей.

С семи лет Евгений Николаевич проживал в Ленинграде. Здесь приобщился к спорту, выступая на лыжных соревнованиях за школу, а позже – за институт. Когда учился в 10-м классе, серьезно увлекся академической греблей. Стал заниматься в лучшем гребном клубе Ленинграда – «Красное знамя». Выступал в разных позициях, но чаще всего – в парной двойке. Был неоднократным чемпионом Ленинграда и призером Первенства СССР среди юношей, участвовал в Спартакиаде народов СССР в Москве.

После окончания школы ему удалось поступить в Ленинградский военно-механический институт, причем на факультет «Летательные аппараты». Как раз в те годы, когда Евгений Николаевич начал обучение, в космос полетел наш первый спутник (в 1957 году), а в 1961 году мир рукоплескал Гагарину. И специальность «инженер-конструктор ракет», которую получил Евгений Богомолов, считалась очень престижной.

На последнем курсе он был направлен в Капилотово – на площадку ГИПХ. Институт ГИПХ находился в Ленинграде, а его опытная площадка (завод ГИПХа) – во Всеволожском районе, в Капитолово. Как раз в Капитолово Евгений Богомолов проходил преддипломную практику и стал разрабатывать установку для испытания ракетного топлива. Это была его дипломная работа. А когда он окончил институт, ему предложили самому поработать на этой установке. Так, в 1963 году он получил распределение в ГИПХ. Сначала был младшим научным сотрудником, а затем стал начальником целого отделения опытных установок по испытанию ракетных двигателей и топлива. Его отделение работало с твердым и пастообразным топливом для ракет.

Работа была очень ответственной, но поначалу Евгений Николаевич не мог расстаться с академической греблей и даже поступил в Ленинградский институт физической культуры и спорта имени Лесгафта. Мечтал стать тренером. Однако работа в ГИПХе отнимала так много времени, что второй институт пришлось бросить, но с товарищами по команде Евгений Богомолов выступал на соревнованиях вплоть до 1965 года.

Кому-то сейчас это покажется невероятным, но Всеволожский район связан с освоением космоса. Впрочем, сотрудники ГИПХа исполняли заказы не только для космических аппаратов. Их работа в то время была засекреченной, даже площадка в Капитолово была окружена двойным ограждением и смотровыми вышками, по которым днем и ночью ходили охранники. Но сейчас уже можно говорить, что во Всеволожском районе проводились научные работы по лазерной тематике и первые шаги делались на установке отделения Евгения Николаевича.

Это работа была опасна для здоровья. У Е. Н. Богомолова была льготная сетка по степени опасности. Да и во всем институте предпринимались особые меры предосторожности. Например, если ветер дул в сторону Кузьмоловского, то испытания в тот день запрещались, чтобы опасные вещества не надуло в поселок.

И все-таки работа в ГИПХе была очень интересной. Евгений Николаевич относился к ней творчески. Он стал автором шести изобретений и около 100 крупных рационализаторских предложений. Ему вручили знак «Изобретатель СССР» и даже выбрали председателем общества изобретателей и рационализаторов ГИПХа. Евгений Николаевич окончил патентные курсы и стал продвигать молодых ученых на всесоюзные конкурсы, где они получали дипломы и медали. Также он стал организатором многочисленных выставок нового оборудования и препаратов в Ленинградском Доме технического творчества. И провел несколько выставок на ВДНХ. А в 1978 году его выдвинули на VI Всесоюзный съезд ВОИР (ВОИР – это Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов). На этот съезд были отправлены только два человека от всей химической промышленности СССР: женщина из Волгограда и Евгений Богомолов – из Ленинградской области. Съезд проходил в Кремле, в президиуме сидел дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Джанибеков. А воспоминания от этого события остались на всю жизнь.

Кроме того, Евгений Николаевич участвовал во всесоюзном съезде работников химической промышленности, который проходил в Чебоксарах.

Это не все. Е. Н. Богомолов был избран заместителем председателя профкома и одновременно – председателем Совета физкультуры Опытного завода ГИПХ. Фактически он дома не бывал – все силы отдавал работе. А работа в ГИПХе в те годы была поставлена на очень высокий уровень. В каждом цехе были свои спортивные залы и бани-сауны, а при саунах – мини-бассейны. А еще был свой массажный кабинет. Очень хороший тренажерный зал был в транспортном цехе и кабинет психологической разгрузки. Например, когда водители приезжали из дальних рейсов, в кабинете психологической разгрузки они получали кислородные коктейли, а в это время играла расслабляющая музыка, звучало пение птиц. Как председатель Совета физкультуры Евгений Николаевич занимался инвентарем для заводских лыжников и хоккеистов. Он отправлял хоккеистов на соревнования в Мурманск, а горнолыжников – на тренировочный сбор в город Чимкент. Сам он в составе команды завода принимал участие в соревнованиях по народной гребле в Выборге, и в Ленинграде, а зимой проводил соревнования на лыжах в поселке Кузьмоловский. У завода был собственный ратрак, и в Кузьмоловском с его помощью размечали лыжные трассы. В Токсово – на горе ВЦСПС – Евгений Богомолов помогал при строительстве подъемника для горнолыжников. В поселке Кузьмоловский провел реконструкцию стадиона и хоккейной площадки, потому что в те годы стадион находился на балансе у завода ГИПХ. Е. Н. Богомолов вспоминает:

– Когда я вступил в должность, футбольное поле в Кузьмоловском было полностью выбитым. Я пригнал трактор, перепахал это поле – меня не поняли. Стали на меня нападать, что я футбольное поле испортил. А мы потом его засеяли, стали потихоньку траву обкашивать, и после этого поле работало еще много лет.

Как заместитель председателя профкома градообразующего предприятия поселка Кузьмоловский он курировал местный детский сад, школу и Дом культуры. Да и вообще было много ярких, радужных планов, но все испортила перестройка. В общей сложности в ГИПХе Евгений Богомолов проработал 26 лет: с 1963 по 1989 год. Имеет звание «Ветеран труда», тем более что после его ухода из ГИПХа трудовая деятельность не закончилась.

Он стал генеральным директором ООО «ИнтерХим», ООО «БалтХим», которые специализировались на производстве моющих средств. А потом некоторое время работал главным инженером в косметической фирме «Кварта». Наверное, многие женщины помнят лак для волос «Прелесть»? Так вот, этот лак производили в фирме «Кварта» под руководством Е. Н. Богомолова.

С 2000 года Е. Н. Богомолов – управляющий домами в строительной компании «РостРО». В это время организовал три ТСЖ: «Городок», «Кузьмолово» и «Заозерное»… Начиная с 2006 года работал в строительной фирме, занимался ремонтом детских садов и школ в Ленинском районе Санкт-Петербурга. А на Новоизмайловском проспекте построил физкультурно-оздоровительный комплекс. Была договоренность построить ФОК с бассейном и в поселке Кузьмоловский, но этим мечтам не суждено было сбыться.

С 2012 года Евгений Николаевич Богомолов – на пенсии. В 2009 году он был избран заместителем председателя Совета ветеранов поселка Кузьмоловский, а с 2012 по 2016 год – председатель Совета ветеранов. По его инициативе открыт Мемориал Победы у Дома культуры в поселке Кузьмоловский. Кроме того, установлена мемориальная доска на Токсовском кладбище. На этой доске перечислены имена всех ветеранов войны из поселка Кузьмоловский, которые были захоронены на Токсовское кладбище. С июля по октябрь 2015 года по инициативе Е. Н. Богомолова было отправлено пять машин с гуманитарной помощью в Донбасс, за что из Донецка ему прислали Благодарность. Евгений Николаевич – член партии «Единая Россия». До 2019 года входит в Общественный совет при главе администрации Всеволожского района. А в марте 2019 года ему была вручена Благодарность от Совета депутатов Всеволожского района за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием.

Сейчас он полностью занят домашними хлопотами. Бороться с усталостью и болезнями помогает спортивная закалка. Есть сын, дочь, один внук и три внучки. Внуки еще маленькие, супруги Богомоловы ходят к ним как на работу: утром в сад, в школу отвести, вечером – на кружки. А еще хочется поставить малышек на лыжи, чтобы росли они крепкими и здоровыми, как космонавты.

– Я люблю свой поселок Кузьмоловский, – говорит Евгений Николаевич. – Здесь на каждом шагу встречаются знакомые: с кем-то вместе работал, кто-то вырос на моих глазах. Столько лет поселку отдано, столько сил… И очень хочется, чтобы здесь все было хорошо.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из семейного архива Е. Н. БОГОМОЛОВА