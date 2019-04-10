Красный Крест заново открыл отделение во Всеволожском районе

С чистого листа начнет работу Всеволожское местное отделение Российского Красного Креста.

– Филиал Красного Креста был расформирован, – рассказывает новый председатель Всеволожского местного отделения ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» Елена Щербакова. – Прежняя структура полностью ликвидирована, и создано новое отделение. Представители головного отделения в Москве выступили с инициативой создать новую структуру. Сейчас решаются организационные вопросы.

По словам Елены Щербаковой, в ближайшее время Ленинградской областное отделение Российского Красного Креста представит план мероприятий, по которому будет работать всеволожское отделение.

– Главный проект, который мы планируем реализовать, направлен на оказание первой медицинской доврачебной помощи, – говорит собеседница. – Специально обученные координаторы проведут для волонтеров в школах и на предприятиях курсы подготовки. Помимо этого, собираемся внедрить программу «Я – донор». Реализовывать наши инициативы собираемся в тесном сотрудничестве с администрацией района, комитетом по социальным вопросам. Вместе будем составлять списки нуждающихся в помощи сограждан и оказывать им поддержку.

– Старт нынешней перезагрузке дал заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Арчил Алексеевич Лобжанидзе, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Низовский. – Со своей стороны район готов оказать поддержку. Местному отделению будет предоставлено помещение на ул. Александровской, 77. Уверен, что обучение жителей основам первичной медицинской помощи, работа с волонтерами, просветительские и гуманитарные проекты будут способствовать повышению качества жизни наших граждан.

Ирэн ОВСЕПЯН