Всеволожские спортсмены отличились на соревнованиях в Москве

В Московском Дворце ушу на прошлой неделе проходили чемпионат и Первенство России по традиционным видам ушу. Соревнования собрали рекордное количество участников – 753 спортсмена из 39 регионов.

Соревнования проходили одновременно на четырех площадках. Помимо медалей, также разыгрывались путевки на чемпионат и Первенство Европы 2019 года, которые пройдут в Москве уже в конце апреля.

Спортсмены сборной команды города Всеволожска, входящие в состав сборной команды Ленинградской области по ушу, под руководством Вячеслава Баева выступили достойно. Чемпионами России в нашей команде стали: Сергей Сакаев, завоевавший золото в виде программы «Традиционное оружие тайцзи» и серебро в виде программы «Традиционное тайцзицюань», и Кирилл Залцманис – золото в виде программы «Гибкое оружие».

Соб. инф.