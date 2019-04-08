Вопросы исполнения законодательства при использовании лесов обсудили на форуме прокуратуры Ленобласти

Четвертый ежегодный форум прокуратуры Ленинградской области, посвященный вопросам исполнения законодательства при использовании лесов на территории региона, прошел 5 марта на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово».

В работе форума приняли участие руководители прокуратуры Ленобласти, представители областного правительства области, руководители правоохранительных и контролирующих органов субъекта, представители общественных организаций и бизнес-сообщества.

В своем вступительном слове прокурор Ленинградской области Борис Марков отметил, что лес – это не только достояние наших детей и внуков, но и значительный источник финансирования для бюджета страны и области. Так, по итогам 2018 года объем платежей за использование лесов региона в бюджет Российской Федерации составил более 2,5 миллиарда рублей, в том числе 332 миллиона – в областной бюджет.

– Согласно статистическим данным, численность постоянно проживающего на территории области населения составляет более 1 миллиона 800 тысяч человек, – сообщил областной прокурор. – Площадь земель лесного фонда насчитывает 5679,6 тысячи гектаров – а это 67 процентов всей площади региона. Таким образом, на одного жителя Ленобласти в среднем приходится 3,1 га лесных насаждений. Даже в мировых масштабах это значительная цифра, и наша первостепенная задача – как минимум сохранить такое процентное соотношение для будущих поколений, а как максимум – приумножить его.

Для открытой дискуссии было выбрано семь отдельных тем. О проблеме нормативно-правового регулирования в лесной сфере сделал доклад председатель комитета по природным ресурсам Павел Немчинов. Еще одной важной темой стала эффективность использования лесов в регионе и наличие в ней «подводных камней». Было отмечено, что значительная часть лесов находится в аренде, но фактически не используется, не осуществляются лесохозяйственные мероприятия, в том числе по защите и охране лесов. По фактам нарушения приняты меры прокурорского реагирования, в том числе и в отношении органов контроля. Арендаторов обязали устранить нарушения закона и разработать проект освоения лесов.

Третьим вопросом стало определение границ лесничеств на территории региона. Управление области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЛО осуществляется посредством 19 лесничеств, из которых границы 13-ти остаются не определенными в соответствии с требованиями ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данный вопрос находится на контроле прокуратуры Ленобласти.

Кроме того, были подняты темы задолженности по арендной плате за использование лесов, хищения древесины при строительстве и эксплуатации линейных объектов, обеспечения максимальной информационной открытости лесохозяйственных мероприятий, и в заключение участники дискуссии обсудили проблему возникновения административных барьеров для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере лесопользования.

– В который раз хочу сказать вам, уважаемые коллеги из контролирующих органов, что требования соблюдать закон звучат убедительно и честно только от честных и порядочных людей, – отметил Борис Марков, обращаясь к собравшимся. – В противном случае – это профанация, вызывающая недоверие к власти вообще и конкретным лицам в частности.

Завершая мероприятие, глава надзорного ведомства подчеркнул, что прокуратура области открыта и готова обсуждать любые темы, которые волнуют общественность и требуют прокурорского вмешательства.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива