Ветер дальних странствий

В воскресенье, 7 апреля, в России отмечали День геолога. В посёлке Стеклянный Всеволожского района живёт представитель этой замечательной профессии – Юрий Викторович Казанов. Он родился в 1934 году в Красноярском крае. Родители у него были радистами и работали в горнорудных посёлках. С детства мальчика окружали проходчики, геологи, и поэтому проблема с выбором будущей профессии перед ним не стояла. Юрий поступил в Томский государственный университет на геологический факультет.

Во глубине сибирских руд

Вот там-то он и познал впервые, что его профессия очень и очень опасная. Произошло это на преддипломной практике. Студенты проходили её в горах Тянь-Шаня. Однажды геологическая партия, где они работали, перебазировалась с одного места на другое, и надо было забрать с прежнего места нужные вещи. Послали за ними студента Казанова. Дали лошадку. Перед ним было два пути – либо в окружную, а это 80 километров, либо напрямик через горы – это километров 15. Чтоб сэкономить время, он поехал напрямик. Стемнело. И вдруг его окружили волки. Оружия геологам никогда не давали. Взошла луна. Лошадь хрипела и не хотела идти вперёд. Волки двигались по обочине дороги параллельно с геологом, готовились к нападению. Внезапно, откуда ни возьмись, появились собачки. А это впереди стоял казахский аул, и там были свои собаки. Они отогнали волков. Назад Юрий Казанов ехал уже дальней дорогой – 80 километров.

Геологу нужны и храбрость, и физическая выносливость. Юрий Викторович в университете занимался всеми видами спорта. У него первый спортивный разряд по лыжам и второй разряд – по баскетболу, волейболу, футболу. А ещё он на пятом курсе женился. Нина Григорьевна тогда училась на историко-филологическим факультете. Недаром говорят, что филологический факультет – факультет невест. И в Томске у них родился старший сын Игорь. Но Нина Григорьевна, как когда-то жёны декабристов, рискнула поехать за супругом «во глубину сибирских руд».

Юрий Викторович после университета получил распределение в посёлок Карамышево. Он находится на Рудном Алтае – недалеко от старинного города Змеиногорска. Первый прииск в Змеиногорске разработал ещё Акинфий Демидов в начале XVIII века. Но получилось так, что даже к середине XX века Алтай не был исследован геологами. И в 1957 году Юрий Викторович начал работать в Корболихинской геолого-разведочной партии. Работа делилась по сезонам: начиная с апреля и по октябрь у геологов – полевые исследования. В это время они живут в палатках и каждый день выходят на маршруты. На маршрут геолог идёт в сопровождении рабочего. Специалист осматривает поверхностные выходы руд, откалывает молотком образцы, а рабочий идёт следом и несёт эти образцы в рюкзаке. И опять Юрий Викторович столкнулся с опасностью на своей работе. Змеиногорск недаром получил такое название. Гадюк здесь видимо-невидимо. Однажды надо было обследовать очень перспективный участок. Предполагалось, что там должно быть месторождение полиметаллов. Ввиду особой важности задания туда послали не одного, а сразу двух геологов с рабочими. И вот они вышли на гривку горы. Смотрят, справа – гадюка, прошли чуть дальше – слева гадюка. Ещё дальше – увидели на тропе целый клубок змей. Брать образцы в таких условиях невозможно, и пришлось от этого перспективного задания отказаться.

А Юрий Викторович летом очень скучал по семье, и было пару раз, когда он после рабочего дня в горах ещё и бежал 10 – 15 километров в Карамышево, чтобы увидеть жену и детей, а потом рано утром бежал назад, на работу, чтобы тут же с рюкзаком и молотком выйти на маршрут. Помогла спортивная закалка. Как раз в это время Юрий Викторович готовился к сдаче норм ГТО. Зимой геологи переходили на «камеральные работы». В кабинетах исследовали собранные за лето образцы, наносили найденные месторождения на карты и писали отчёты.

Через два года в Карамышево Юрий Викторович получил своё первое повышение по должности и стал старшим геологом на разведочном месторождении. А Нина Григорьевна прошла быстрый путь от преподавателя русского языка и литературы до директора местной школы. В это время у них родился младший сын Андрей. В общем, время оказалось насыщенное событиями.

На самом западе Союза

Их бывшие друзья по университету уехали на работу в Литву и оттуда сообщили, что есть интересное дело в Калининградской области. И в 1964 году супруги Казановы с малыми детьми переехали из Сибири на западный край страны. В Калининградской области прожили более 15 лет. Этот период сейчас называют лучшим в своей жизни. Поселились в городе Гусеве (бывший австрийский город Гумбиннен). Городок – чистый, ухоженный, засаженный цветами – сразу вызвал у них симпатию. Юрий Викторович сначала работал старшим геологом в партии, потом стал главным геологом, затем был назначен начальником экспедиции. И здесь ему доводилось руководить буровыми работами. В то время Калининградская область была белым пятном для геологических карт. Однажды понадобилось поехать в Ленинград, чтобы защищать сделанные на трёх листах карты на совете ВСЕГЕИ (Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А.П. Карпинского). И его карты были утверждены, а профессиональные геологи знают, как этого трудно добиться.

В другой раз он подготовил выставку на ВДНХ, и проект его партии «Калининградский соленосный бассейн» получил специальную премию в Москве. Это произошло после того, как, пробурив скважину на 2 километра, геологи под слоем 200 метров неожиданно обнаружили залежи каменной соли. Как утверждает Ю.В. Казанов, запасы соли там – неисчерпаемые, соль – высокого качества, однако до сих пор это месторождение не разрабатывается. А ещё геологи под руководством Ю.В. Казанова обнаружили крупное месторождение янтаря, только не в прибрежной зоне, а немного вглубь континента. На этом месторождении сейчас разработан карьер. Другой большой удачей геологов стало открытие подземных источников пресной минеральной воды. Теперь эта вода продаётся в бутылках под названием «Калининградская» («Amber Land»). В эти же годы Юрий Викторович Казанов стал чемпионом Калининградской области по многоборью ГТО в своей возрастной группе. А Нина Григорьевна работала в школе. Оба сына окончили школу (младший, Андрей, с золотой медалью), а старший, Игорь, окончил специализированную физико-математическую школу, и оба поступили в Ленинградский электротехнический институт имени В. Ульянова-Ленина.

В Сахаре под ветром сирокко

Советские геологи в то время славились на весь мир, и их охотно приглашали в разные страны. Организация «Севзапгеология» выдвинула Юрия Викторовича Казанова на должность главного геолога крупного зарубежного контракта. Но сначала ему пришлось на целый год уехать в Ленинград, чтобы в течение года обучаться в Ленинградском государственном университете французскому языку. И в ноябре 1979 года Юрий Викторович выехал в Алжир. Нина Григорьевна приехала к нему через год – в 1980 году, а сыновья остались учиться в институте в СССР. В Алжире геологов поселили в большой квартире пятиэтажного дома. Это было в городе Музайя (в 35 километрах от столицы Алжира). На работу их каждый день возили в столицу на автобусе. Нина Григорьевна преподавала в русской школе при советском посольстве, а Юрий Викторович руководил геолого-разведочными работами.

Геология в этой стране только-только начинала развиваться, и надо было научить арабов, как картировать местность, снабдив их важными советами. И Ю.В. Казанову часто приходилось выезжать в пустыню к геологам. Кстати, передвигался он по Алжиру без переводчика. Отношение к советским людям в то время было очень хорошее. Алжирские дети бегали за нашими специалистами стайками. Но опять геологам пришлось пройти испытание, на этот раз – перепадами температур. Днём температура достигала 40 – 50 градусов, а по ночам замерзала вода. Геологи жили в палатках, причём не только в горах у Средиземного моря, но и в пустыне Сахара. Вставали они в 5 утра и выходили на маршрут с 5 до 12 часов, потому что в 13 часов здесь можно упасть в обморок от палящего солнца. Особенно тяжело было, когда дул ветер сирокко. Этот ветер зарождается в пустынях Северной Африки обычно осенью. Он – удушающий, обжигающий и очень пыльный. Нина Григорьевна рассказывает: «Мы все щели в квартирах закрывали, вешали мокрые простыни, и всё равно наметало в квартиру слой песка. Ветер дует – как будто из печки жар на тебя идёт, от которого никуда не спастись». Для специалистов за рубежом в Советском Союзе срок работы был установлен строго – три года. Через три года супруги Казановы вернулись в СССР, в свой город Гусев, и сразу купили машину «Волга». За машиной Юрий Викторович лично ездил в город Горький. За эти годы дети получили высшее образование и женились. Родились внук и внучка.

Долго будет Карелия сниться

Через некоторое время управление Севзапгеологии выдвинуло перед Ю.В. Казановым очень ответственное задание в связи с тем, что нашей стране не хватало никеля. Никель – очень ценный металл. Его сплавы используются в создании всей боевой техники и вооружения, потому что они придают деталям очень высокую прочность, которая сохраняется при высокой температуре, а также в медицине и других отраслях. Предполагалось, что никель можно найти в Карелии. И Юрию Викторовичу Казанову предложили должность начальника специализированной геологической экспедиции. Это была очень большая экспедиция – более 1 000 человек работало на территории от Калининграда до Нарьян-Мара.

Но, забегая вперёд, скажем, что никель при Юрии Викторовиче не нашли, зато обнаружили нефть и залежи аметиста. В 1983 году разместили супругов в городе Каменный Бор (это Южная Карелия). Им дали большой и очень уютный деревянный дом. Но прожили они здесь недолго. В 1984 году с Юрием Викторовичем произошёл несчастный случай, и ему удалили селезёнку. Инвалидность, кстати, не дали до сих пор. А в те годы супруги Казановы оказались перед фактом – оставаться в городке, где нет больниц, Юрию Викторовичу нельзя. И, проработав в Южной Карелии чуть более года, они перевелись в Ленинградскую область.

Наша Невская разведка

С конца 1984 года и до сих пор Юрий Викторович и Нина Григорьевна Казановы проживают в посёлке Стеклянный Всеволожского района. Про эти годы Юрий Викторович написал сам в нашу газету: «В первые послевоенные годы Министерством геологии в посёлке Стеклянный создан один из форпостов по изучению земных недр Северо-Запада нашей страны, организована Невская геолого-разведочная партия Ленинградской геологической экспедиции, построен экспериментальный завод техники алмазного бурения (93 ТАБ), а на его базе Всесоюзный институт техники разведки (ВИТР) разместил несколько лабораторий. Большая часть жителей посёлка являлась работниками геологической службы. К сожалению, в настоящее время ни завода, ни лаборатории нет, работает только Невская геологическая партия, руководителем которой мне посчастливилось быть 24 года – с 1984 по 2008 год. За прошедшие годы геологоразведчиками Невской ГРП на территории Ленобласти разведан ряд месторождений строительных материалов для строительной индустрии, пробурены сотни разведочно-эксплуатационных скважин для водоснабжения отдельных предприятий, садоводческих хозяйств, для частных владений».

Численность партии, которой руководил Ю.В. Казанов, составляла около 200 человек. В ней было 6–7 буровых бригад, несколько геологических отрядов и свой строительный цех. Работали на территории Ленинградской области и на сопредельных территориях: в Карелии, Псковской и Вологодской областях. Когда Юрий Викторович приехал в Стеклянный, здесь геологи проживали в деревянных домах. И в первую очередь руководитель геологической партии стал добиваться строительства благоустроенного жилья. С его участием в Стеклянном были построены восьмиквартирный и восемнадцатиквартирный дома и один большой дом – совместно с местным заводом.

Планы на дальнейшее были очень радужные, но грянула перестройка, и производство пришлось сократить. Кстати, в 2004–2005 годах Юрию Викторовичу довелось работать старшим научным сотрудником в ВИТРе (Всесоюзный научно-исследовательский институт методики и техники разведки). И опять он поездил по всей стране. Он вместе с товарищами разрабатывал рекомендации по улучшению быта геологов. Но его рекомендации не воплощены в жизнь до сих пор. Геологи так и проживают в экспедиции в палатках, а не в сборно-щитовых домиках, в качестве обмундирования у них продуваемые всеми ветрами робы, и пользуются они тяжёлыми инструментами.

«За обустройство земли Российской»

В 2007 году Юрий Викторович вышел на пенсию. Перед этим коллектив ФЛ «Невская поисково-разведочная партия» был награждён Грамотой «За обустройство земли Российской», а Юрию Викторовичу Казанову, как «руководителю передового, социально ответственного предприятия, вносящего значительный вклад в укрепление экономической стабильности и социального благополучия нашего Отечества», было присвоено звание «Член-корреспондент Международной Академии общественных наук». А ещё у него есть звания: «Ветеран труда», «Отличник разведки недр» и почётный знак «За заслуги перед Всеволожским районом». Нина Григорьевна с 1985 по 2011 год работала в школе посёлка Лесное, она тоже ветеран труда и отличник народного образования. Всё удалось – и работа, и семейная жизнь.

Два года назад супруги Казановы отметили бриллиантовую свадьбу. Юрий Викторович написал своей жене большое «послание». Вот отрывок из него:

За много совместно прожитых лет

У нас не было сильного горя и бед,

Сделано много хороших дел –

Я это снова прожить бы хотел,

Только теперь был бы чуть поумней,

Ругался бы меньше и был бы нежней.

Вот такие они творческие и необыкновенные люди – наши геологи.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из личного архива Юрия КАЗАНОВА