Всеволожских победителей и призеров олимпиад чествовали в Петербурге

В здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля чествовали школьников Ленинградской области – победителей и призеров регионального этапа предметных олимпиад, всего более 400 человек.

В числе 26 победителей немало школьников из Всеволожского района – их одиннадцать человек.

Награды победителям в торжественной обстановке вручали: председатель областного комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, доктор педагогических наук, профессор Сергей Тарасов; заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Пуляевский; первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.

Все победители регионального этапа войдут в состав команды Ленинградской области для участия в завершающем этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Соб. инф.