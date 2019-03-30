Страницы судьбы Станислава Криницына

30 марта 70 лет исполняется первому в истории Всеволожска главе города Станиславу Михайловичу Криницыну.

Родился он в городе Кирове Кировской области, но, когда мальчику исполнился год, семья переехала в Приозерск. Отец Станислава Михайловича был военнослужащим, мать – учителем – к слову, впоследствии она стала заслуженным учителем Российской Федерации.

Из ярких детских впечатлений наш юбиляр упомянул свое страстное увлечение спортом, а конкретно – футболом.

«Играли порой жестко – улица на улицу, – вспоминает Станислав Михайлович. – Матчи нередко оканчивались нешуточными потасовками. Но в этих «боях» отчасти проходила закалка характеров. Между прочим, Станислав Михайлович и сегодня поддерживает отличную спортивную форму, а также является горячим болельщиком футбольной команды «Зенит».

Сразу после окончания школы комсомолец Станислав Криницын поступил в Ленинградский энергетический техникум – одно из старейших учреждений России, готовящих специалистов для энергетической отрасли, и по истечении положенного времени успешно его окончил.

В 1967 году Станислав Михайлович начал свой трудовой путь в родном городе на Приозерском целлюлозном заводе. «Я с теплом вспоминаю те годы, – делится Станислав Михайлович. – Наш завод был градообразующим предприятием, большинство взрослого населения Приозерска трудились именно там. Все всех знали, все были либо знакомыми, либо друзьями, либо вообще родней. И работу мне доверили ответственную – дежурным пульта управления».

Службу в рядах Советской Армии молодой рабочий проходил в далеком Закарпатье. Даже про прошествии многих лет Станислав Михайлович счёл возможным сообщить только то, что имел дело с высокотехнологичным для того времени оборудованием и служил в должности начальника станции засекречивающей аппаратуры.

После службы в армии он вернулся на завод, но в том же, 1972 году по направлению трудового коллектива был направлен на работу в органы внутренних дел. Со Всеволожским районом судьба Станислава Криницына связана с 1986 года, а в 1987­-м его уже назначили на должность начальника районного УВД. Без отрыва от службы Станислав Криницын окончил Академию МВД.

Вспоминать грянувшие вслед за его назначением «лихие девяностые» Станислав Михайлович по этическим нормам не стал.

«Всеволожский район, по сути, какое-то время являлся буферной зоной между «Бандитским Петербургом», имевшим тогда практически официальный статус «криминальной столицы», и Ленобластью, – поясняет Станислав Михайлович. – С преступностью боролись всеми силами, старались охранять общественный порядок, законные права и интересы наших граждан. В свое время приходилось отчитываться по оперативной обстановке перед двумя министрами…».

Эти скупые слова подтверждают награды Станислава Криницына – медали «За безупречную службу» всех трех степеней, а также нагрудный знак «За отличие в службе».

В 1999 году Станислав Михайлович Криницын завершил свою службу в органах внутренних дел в звании полковника милиции. Вышел на пенсию по выслуге – а что такое 50 лет для мужчины в самом активном возрасте? «С 1999 по 2005 год я работал в строительной отрасли, – продолжает рассказ Станислав Михайлович. – Был заместителем генерального директора ЗАО «Стройкомплекс», затем также замом генерального в компании «Главстройкомплекс». Здесь нужно отметить, что жители Всеволожска дважды подряд избирали Станислава Криницына депутатом сначала районного, а затем городского Совета депутатов. В 2006 году он стал первым главой города.

«Работа на этом ответственнейшем посту была в значительной степени связана с законотворчеством, – вспоминает Станислав Михайлович. – Кроме того, активно велось строительство спортивных и детских площадок, ремонт дорог и жилого фонда. Большая работа велась по наполнению бюджета, – в городе был создан благоприятный инвестиционный климат, и крупные предприятия открывались одно за другим. Скудные бюджетные ручейки превращались в полноводные реки, питающие наш Всеволожск, который хорошел, преображался и расцветал с каждым днем».

В 2009-­м он оставил пост главы МО «Город Всеволожск». Потом некоторое время был руководителем Общественной приёмной губернатора Ленинградской области во Всеволожском районе. А затем ушёл на работу в строительную отрасль.

А еще почетный гражданин Всеволожского района Станислав Криницын – примерный семьянин, уже отметивший 45­-ю годовщину свадьбы с любимой женой Людмилой. Двое взрослых детей – дочь Луиза и сын Игорь – радуют родителей своими успехами, а внучка Светлана уже начала свой трудовой путь.

Друзья и коллеги поздравляют Станислава Михайловича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого долголетия и всего самого наилучшего!

Светлана ЗАВАДСКАЯ