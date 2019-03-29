Создание сети коворкинг-центров в Ленобласти обсудили на заседании правительства

Опыт Всеволожского района представил глава администрации Андрей Низовский.

На выездном заседании правительства Ленинградской области он поделился планами развития молодежных коворкинг-центров:

– С декабря 2018 года в городе Всеволожске начал работать молодежный центр, помещения никогда не пустуют. Мы решили не останавливаться на достигнутом, и в планах администрации на ближайшее время строительство четырех модульных зданий под молодежные центры в Кудрово, Мурино, Сертолово и Щеглово.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал инициативу района. Глава 47-го региона поручил разработать типовой проект по созданию молодежных центров стоимостью до 10 млн рублей и реализовать его по всему региону. Чтобы в каждом населенном пункте Ленобласти с численностью населения свыше 10 тысяч человек к 2024 году появился современный центр коворкинга.

– Инвестиции могут быть разными – в социальные объекты, дороги, ЖКХ или транспорт. Но есть также понятие инвестиций в человеческий капитал. И центры коворкинга, вовлекающие жителей и открывающие им новые возможности, – это очень хорошее вложение в будущее, – подытожил Александр Дрозденко.

Напомним, Молодежный центр «Альфа» в городе Всеволожске стал примером для сети коворкинг-центров нового формата. В клубе есть все необходимое для проведения досуга: танцевальный и спортивный залы, зоны отдыха с настольными играми, место для кофе-брейка, современный лекторий и пространство для работы за компьютером.