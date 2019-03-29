Кто придет на смену «Форду»?

Окончательное решение о судьбе сотрудников компании «Форд» станет известно 5 апреля на встрече профсоюза работников с областными чиновниками. Об этом сегодня, 29 марта, на заседании расширенного административного совета во Всеволожске рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Не буду сейчас озвучивать все детали, но не исключено, что на территории предприятия разместится другой завод по производству автомобилей, – отметил глава региона. – При таком раскладе сотрудники продолжат работать на заводе. В противном случае компания обязана гарантировать выплату серьезных компенсаций. Особые условия должны быть предусмотрены для тех, кто более десяти лет трудился на предприятии. Такова мировая практика выплат.

По словам Александра Дрозденко, нынешние обстоятельства связаны с ситуацией на мировом рынке и не имеют политической подоплеки.

– Дело в том, что автомобили компании не пользуются спросом, – проинформировал губернатор. – Поэтому и было принято решение об остановке производства.

Ирэн ОВСЕПЯН