Бесплатные путевки – в оздоровительные лагеря

С 1 апреля начинается прием заявлений на получение бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детские оздоровительные лагеря.

Как сообщает комитет по социальным вопросам администрации Всеволожского района, путевками в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания обеспечиваются дети в возрасте от 6 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Всеволожского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие одну или несколько социальных категорий:

— дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;

— дети-инвалиды;

— дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;

— дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

— дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

— дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;

— дети – жертвы насилия;

— дети, проживающие в малоимущих семьях;

— дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних);

— дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Для определения права на получение бесплатных путевок в комитет по социальным вопросам необходимо представить следующие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя;

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию);

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта – детей, достигших возраста 14 лет);

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Всеволожского муниципального района (Форма № 9, Форма № 3, Форма № 8);

д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определенной социальной категории:

— для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся к указанной категории;

— для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы, и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;

— для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающая, что обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) психологическом развитии;

— для детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий – справка органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования Ленинградской области или иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории;

— для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;

— для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются справки о доходах каждого члена семьи, полученных в денежной форме за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

— для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей – жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении представляется документ органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального образования (муниципальный район, городской округ) Ленинградской области, подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий (ходатайство школы, ходатайство или справка ПДН УМВД РФ по Всеволожскому р-ну и КДН и ЗП).

Подать документы на предоставление бесплатной путевки и получить дополнительную информацию можно в комитете по социальным вопросам по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, каб. № 11.

Приемные дни: понедельник и вторник, с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефоны: 8 (813-70) 20-316, 8 952 273-76-98. Контактное лицо: Оксана Алексеевна Выборнова. Официальный сайт: www.vsevksv.ru