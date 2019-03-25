В юнармейском братстве Всеволожского района прибыло

Почти 40 ребят от пяти до восемнадцати лет приняли 23 марта присягу юнармейцев. Торжественное мероприятие состоялось на территории филиала Центрального военно-морского музея – Музей «Дорога жизни».

На праздник собрались представители отдельного военно-саперного батальона воинской части 28287 из деревни Морье, областные и местные чиновники.

– Раньше мы с гордостью носили красные галстуки, вступая в пионерию, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Через пару десятков лет нынешнее поколение ребят будет управлять нашей страной, а значит, будущее Родины зависит от сегодняшних юнармейцев. Думаю, что они достойно справятся со своей задачей.

– Сегодня важный день в вашей жизни, – обращаясь к ребятам, подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексей Орлов. – Всегда придерживайтесь устава и будьте достойным примером для своих друзей и одноклассников.

– Юнармия призвана воспитать молодое поколение в духе любви к истории своей Родины, – говорит начальник отдела военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району Николай Александров. – Несмотря на то что на улице холодно, видно, что на душе юнармейцев тепло. Посмотрите, как у них горят глаза. Думаю, что необходимо развивать движение юнармейцев и помогать ребятам во всем. Мы, со своей стороны, готовы поддержать молодое поколение.

– У нас обширная программа, направленная на знакомство ребят с военной службой, – рассказывает руководитель движения во Всеволожском районе Дмитрий Альхов. – В ходе экскурсий в военные части ребята познакомятся с разными военными специальностями. Сейчас мы готовим поездку в Кронштадт. Летом планируем организовать учебный лагерь на территории военной части в деревне Ваганово.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА