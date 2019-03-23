«…Средь цветов нашёл слова я, в вереске сорвал я руны»

Совсем недавно, каких-то семь лет назад, в нашем календаре появился неожиданный праздник: Международный день счастья. Согласно резолюции ООН мир отмечает его ежегодно, начиная с 2012 года, именно в день весеннего равноденствия, 20 марта.

Инициатором столь неожиданного «красного дня календаря» стало маленькое государство Бутан в Южной Азии. Только в Бутане есть свое Министерство счастья, только в этом государстве черным по белому записано в Конституции, что главной своей задачей его правительство считает сделать всех граждан своей страны счастливыми людьми. Удивительно, но раньше за такую благородную и практически невыполнимую миссию брались только сказочные герои. В фольклоре, во всех сказках народов мира есть такой персонаж или предмет, приносящий людям счастье. Самый известный в мире образ – мельница «Сампо». В карело-финской мифологии единственный в своем роде предмет, – он не только обладает магической силой, но и является источником счастья, благополучия и изобилия. В эпическом произведении «Калевала» мельница «Сампо», которую сказочный кузнец Ильмаринен выковал «…из молока коровы, из пучочка белой шерсти, из кусочка веретёнца и из ячменя крупинки»… без устали трудится, намалывая столько хлеба, что всем жаждущим хватает еды и припасов. Она же исполняет мечты и желания.

Эпос «Калевала» известен на весь мир как символ Карелии и Финляндии. Финский языковед и врач Элиас Лённрот многие годы увлеченно собирал народный фольклор в глухих деревнях Беломорской (Белой) Карелии, Олонецкой губернии, на берегах Ладоги и Лапландии, в Архангельских краях – там, где народная память сохранила очень многое, Элиас записал песнопения местных жителей. Традиционно они называли их «рунами», а самих авторов сказаний и песен – «рунопевцами». Лённрот творчески обработал и объединил богатый материал в книгу. Первая вышла в 1835 году, перевод на русский был сделан в 1888 году А. Бельским. Кстати, «Калевалу» исследователи ставят в один ряд с «Илиадой» Гомера – настолько значимо это произведение. И нынешний, 2019 год объявлен в Республике Карелия как год «Калевалы».

А в прошлом, 2018 году «Сампо» вернулось в новом прочтении и несколько в другом качестве. Презентация новой книги карельского героического эпоса «Сампо. Руны Похьёлы» (издательство «ЛЕМА») состоялась в галерее «Национальный центр» в Санкт-Петербурге и в Петрозаводске в Национальной библиотеке Карелии, вызвав большой интерес и широкий отклик всех людей, неравнодушных к народной поэзии: ученых, деятелей культуры, представителей общественности.

Книга увидела свет благодаря усилиям одной очень самоотверженной и талантливой семьи. Глава семьи хорошо известен и в нашем регионе, и в Карелии. Анатолий Иванович Бакулин, художник и галерист, много лет возглавляет региональную общественную организацию «Национальный центр культур финно-угорских народов». Вместе с художником Евгением Блюмкиным, выполнившим прекрасные иллюстрации к изданию, старший Бакулин художественно оформил новое издание «Сампо».

Старший сын – Алексей, писатель и журналист, член Союза писателей России, он же автор всех поэтических переводов с карельского на русский. Младший Бакулин – Дмитрий, историк по образованию, 12 лет собирал по всей Карелии старинные песнопения, заклинания и все, что сохранилось в памяти народа о волшебной мельнице «Сампо». Для этого изучил не только все три карельских диалекта (два южных и одно северное), но и финский язык, чтобы иметь возможность сравнивать оригинальное звучание рун с произведением Элиаса Лённрота. Он же – автор-составитель и редактор новой книги эпоса карельского народа. Мы беседуем с авторами этого уникального издания – А.И. Бакулиным и Д.А. Бакулиным.

КОРР. Анатолий Иванович, Дмитрий, нынешний год объявлен в Карелии Годом «Калевалы», но я вот припоминаю из учебников… мне казалось, что это финский эпос. Это что, не так?

Д. Бакулин. Действительно, большинство образованных людей, читающих книги, знакомы с замечательной поэмой «Калевала», которая у нас, еще в советской России называлась карело-финским народным эпосом. А вся суть вопроса заключается в том, что карело-финский народный эпос, к сожалению, не существовал в виде «Калевалы». Потому что «Калевала» – это авторское произведение финского писателя, ученого, поэта Элиаса Лённрота. К тому же оно написано на финском языке. Будучи собирателем фольклора, Лённрот путешествовал по Карелии, как мы уже говорили, записывал руны, то есть героические песни народа карел, затем отредактировал, творчески переработал и издал в виде эпоса. Заметьте, он изначально записывал эти руны по финским правилам, на финском языке. И впоследствии, когда работал над редактурой карельского эпоса, он внес туда такое большое количество исправлений, изменений, своих авторских стихов, что говорить о народном эпосе как-то очень сложно. Все­таки это авторское произведение – да, великолепное, очень талантливое, созданное по «мотивам народного карельского эпоса», но не подлинник.

КОРР. А что же собрано у вас под обложкой «Сампо. Руны Похьёлы»? Самое что ни на есть подлинное? Как вы решились взять на себя этот труд по созданию или по восстановлению этого карельского эпического произведения?

Д. БАКУЛИН. Мы с детства, я и мой старший брат Алексей, слышали карельские песни, сказки и легенды, которые во множестве знал мой дед, Иван Иванович Бакулин, старый учитель, родившийся еще до революции в селе Михайловском, по-карельски оно называлось Кууярви. В детстве мы зачитывались «Калевалой» – в детском пересказе, потом в полном объеме в переводе Бельского, уже потом я прочел и в оригинале, на финском языке. И вот когда я стал читать «Калевалу» в подлиннике, я понял, что это не карельский язык! Совершенно другая стилистика, ритмика. Я ведь окончил финско-скандинавскую группу Петрозаводского университета, работал в Институте языка, литературы и истории Карельского филиала РАН. Много общался со специалистами по фольклору, истории и этнографии карел и вепсов, со временем понял, что карельский народ, давший такой богатый материал для всемирно известной «Калевалы», не имеет литературного эпоса на своем языке.

Сначала я хотел перевести произведение Лённрота на карельский язык, поскольку тогда уже выучил и его, точнее, все три диалекта. Но потом понял, что это бессмысленно, это как если бы мы Пушкина переводили уже с французского опять на русский. И мы пришли к выводу, что нужно просто взять опубликованные частью на финском, частью на русском языке карельские руны, – собрать все, что можно только собрать, и издать именно в качестве народного эпоса. Конечно, работа над фольклорным материалом всегда предполагает какое-то авторское прочтение, но мы постарались свести это к минимуму и сделать действительно подлинный народный эпос, центральным сюжетом которого является священная мельница «Сампо».

КОРР. Волшебная мельница, исполняющая мечты. Можно сказать, Анатолий Иванович, что исполнились и ваши мечты, и в целом мечты вашей семьи?

А. БАКУЛИН. На встрече в Петрозаводске с представителями Министерства культуры Карелии они говорили именно о том, что это важнейшее культурное событие не только для Карелии, но и для всей России. Нескромно нам самим о себе говорить, пусть люди оценят, но вот здесь Дмитрий начал говорить о наших предках, а я дополню. Наш род Бакулиных – знаменитый еще с Петровских времен. И мы карелы. Настоящие карелы. И в роду у нас много знаменитых людей, которыми мы гордимся. В частности, из нашего рода Валерий Брюсов, прекрасный поэт. Мать Брюсова – урожденная Бакулина, дочка брата моего прадеда. Он, к сожалению, умер рано. Но я был хорошо знаком с его младшим братом, Александром Яковлевичем Бакулиным, он почетный профессор пяти международных университетов, награжден тремя орденами Ленина, знаменитый ученый-археолог. Очень много археологических открытий он сделал именно на территории Карелии. Композитор Станислав Пожлаков, мой двоюродный брат. А еще один мой дед был знаменитый кузнец, Иван Матвеевич Бакулин, был награжден царем именными золотыми часами – многие дворцовые решетки Санкт-Петербурга выкованы им.

КОРР. Такой… карельский Ильмаринен, великий кузнец из эпоса народного.

А. БАКУЛИН. Да, можно так сказать. Так вот, я всегда говорил сыновьям и сам так всегда жил: помни имя свое. Гордись своими предками и сам будь достоин этого славного имени. Поэтому, если говорить о какой-то «сверхзадаче», что нами двигало на этом пути, – то, помимо того, что мы просто хотим отблагодарить наш замечательный талантливый народ, частью которого мы являемся, надо еще и вложить какой-то свой кирпичик в это основание создания карельского литературного языка, которого, не удивляйтесь только, на самом деле по большому счету нет! Потрудиться для этого, во имя сохранения богатейшего культурного наследия нашего народа, наша семья почитает за честь. И поэтому мы живем таким общим делом, которому служит и Национальный центр культур финно-угорских народов, и наша галерея, которая тоже сохраняет, на мой взгляд, лучшие творческие традиции и открыта для всех талантливых людей, и теперь новая веха: издание книги карельского эпоса «Сампо. Руны Похьёлы».

Д. БАКУЛИН. Мы адресуем эту книгу всем неравнодушным к истории и культуре Отечества, посвящая свой труд карельскому народу. Как уже сказал отец, работу над этим эпосом мы считаем исполнением сыновьего долга перед своим народом. Вместе с тем уверен, что эти удивительно красивые песни в переводе моего старшего брата и сегодня могут послужить делу развития современной культуры не только жителей Карелии, но и всего многонационального российского народа. И впереди еще, я надеюсь, у нас будет много работы, потому что – как поется в одной руне: «Но и лучший рунопевец всех на свете рун не знает, но и водопад певучий всей воды излить не может».

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото пресс-службы ЗакСа Ленобласти