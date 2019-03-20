О подвиге авиаторов расскажет новый музей

Ко Дню Победы во Всеволожске ожидается открытие нового музея, посвященного подвигу авиаторов, защищавших в годы Великой Отечественной войны небо Балтики. Хотя работы еще не завершены, в тестовом режиме проводятся бесплатные экскурсии по тем залам, где уже разместилась первая экспозиция.

Тестовый режим, по словам директора Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрия Щеглова, позволит определить, какое количество посетителей сможет одновременно находиться в здании, как лучше построить логистический маршрут экскурсионных групп, а также апробировать технику, выявить и устранить по гарантии недостатки в её работе. Уже сейчас понятно, что музей одновременно может принять от 50 до 60 посетителей – это 3–4 организованных группы, с которыми будут работать экскурсоводы.

Начинается экскурсия с истории первого минно-торпедного гвардейского полка, что вполне закономерно, ведь в Доме 43-х Героев, а именно под таким названием известно здание во Всеволожске, квартировали летчики и штурманы этого авиационного подразделения. В экспозиции собрано огромное количество информации, посвященной боевым действиям. Буквально по часам расписаны первые три дня войны, наши потери, налёты на Берлин советской авиации. Современные технические средства позволят легко и быстро найти любую информацию о лётчиках, прослушать воспоминания ветеранов, узнать о том, какими героическими усилиями был освобождён Ленинград. Здесь же представлено обмундирование лётчиков, воссоздана комната отдыха экипажей.

На втором этаже представлены макеты авиабомб, об устройстве и принципах действия которых рассказывает анимация. Там же в двух витринах размещены уменьшенные модели истребителей и бомбардировщиков. Полноразмерная кабина самолёта позволяет почувствовать себя участником боя, прослушать переговоры экипажей.

На верхнем этаже здания полным ходом идут работы над еще одной экспозицией, которая обещает посетителям много интересного и необычного.

В музее уже побывали несколько экскурсий, две из них совсем недавно, в марте, были организованы Еленой Осиповой, председателем Совета ветеранов Отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району. Первая – для ветеранов службы, вторая – для кадетского класса общеобразовательной школы № 8 г. Выборга, куратором которого является полковник в отставке, председатель Общественного совета УМВД по Выборгскому району Владимир Лазарев.

Кадетская клятва в торжественной обстановке, в интерьерах единственного в своём роде музея, навсегда запомнится этим школьникам, которые стали одними из первых посетителей Дома авиаторов.

Экскурсии для обеих групп провёл Александр Войцеховский, которого жители Всеволожского района прекрасно знают как прежнего руководителя музея «Дорога Жизни» в Осиновце.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Елены ОСИПОВОЙ