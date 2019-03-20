Дороги Ленобласти закроют на весеннюю просушку

Дорожникики 47-го региона предлагают 70 мест для размещения площадок с передвижными весами в рамках весенней просушки региональных трасс.

С такой инициативой выступил ГКУ «Ленавтодор», обратившись к ГИБДД с просьбой предоставить экипажи для взвешивания большегрузов. Планируется, что весовой контроль будет осуществляться каждый день: сотрудники организуют корректную работу поста контроля, а инспекторы будут останавливать фуры для проверки.

– Обильные осадки стали причиной перенасыщения водой основания трасс, – сообщил глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский. – Поэтому дорожное покрытие легко деформируется. Для сохранения региональных трасс необходима просушка. Без привлечения сотрудников ГИБДД не обойтись, только они вправе останавливать машины для проверки. Работая совместно, можно предупредить разрушение дорог.

Отметим, что ограничения для большегрузов на трассах Ленинградской области будут введены с 1 по 30 апреля. На востоке области этот срок продлен до 15 мая. Это касается машин, нагрузка которых на каждую ось превышает пять тонн – для дорог с асфальтовым покрытием, три тонны – для дорог с гравийным и грунтовым покрытием.